طارق علی نیویارک میں: صقلیہ کی گمشدہ عربی دنیا کیسے دوبارہ کھڑی کی جاتی ہے
نیویارک میں ایک گول میز تھی، بکھری ہوئی کرسیاں، اور کل بیس کے قریب لوگ — جن میں بہت سے طالبعلم تھے۔ سامنے طارق علی تھے۔ لاہور کے ہر طالبعلم کو ان کا نام معلوم تھا، مگر انھیں پڑھا بہت کم لوگوں نے۔
1963 میں وہ آکسفورڈ گئے تھے، ایوب خان کے خلاف تحریک کے بعد، جب پاکستان ان کے لیے کافی گرم ہو چکا تھا۔ پھر پانچ ہی سال کے اندر وہ برطانیہ کے سب سے نمایاں رادیکل تھے: گرووینر اسکوائر، ویت نام سالیڈیریٹی کمپین، بلیک ڈوارف کی مدیرت، اور وہ کاغذ جس پر مِک جیگر نے 'Street Fighting Man' کے بول اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجے تھے۔
وہ نیویارک اپنی کتاب The Neck and the Sword کی لانچ کے لیے آئے تھے، جو انھوں نے رشید خالدی کے ساتھ لکھی ہے۔ مگر یہ وہ تقریب نہیں تھی۔ Centro Primo Levi نے انھیں بغیر کسی کتاب اور بغیر اعلان شدہ موضوع کے صرف گفتگو کے لیے بلایا تھا — سو وہ آٹھ صدیاں پیچھے، صقلیہ سے شروع ہوئے اور غزہ پر جا کر رکے۔ وہ بغیر نوٹس، پیراگرافوں میں بولتے ہیں۔ گفتگو کی صدارت فیض اظفر نے کی، جو اس مرکز سے وابستہ نوجوان محقق ہیں؛ انھوں نے چھوٹے سوال پوچھے اور پھر راستہ چھوڑ دیا۔
مرکز اطالوی یہودی تاریخ کا امین سمجھا جاتا ہے، مگر یہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ ایسے اداروں کی سکڑتی ہوئی قسم سے تعلق رکھتا ہے جو فکری تاریخ کو زندہ بحث سمجھتے ہیں، شیشے کی الماری نہیں — ایسی جگہیں جو کچھ سوال گردش میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ مان کر چلتی ہیں کہ سامعین دو گھنٹے بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔
اسلام کوئنٹیٹ: پانچ ناول، پانچ لمحے
بات زیادہ تر اسلام کوئنٹیٹ پر ہوئی — وہ پانچ ناول جو طارق علی نے 1992 سے 2010 کے درمیان لکھے: Shadows of the Pomegranate Tree، The Book of Saladin، The Stone Woman، A Sultan in Palermo اور Night of the Golden Butterfly۔ یہ عام معنوں میں کوئی سلسلہ نہیں۔ ہر ناول کا ایک الگ لمحہ ہے، جہاں مسلم معاشرے اور یورپ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، آمنے سامنے نہیں: غرناطہ، ری کونکوئستا کے بعد؛ صلاح الدین کا یروشلم؛ مرتا ہوا عثمانی عالم؛ نارمن صقلیہ؛ اور آخر میں موجودہ وقت، جو لاہور، لندن اور بیجنگ میں بکھرا ہوا ہے۔ یہ پروجیکٹ ایڈورڈ سعید کی حوصلہ افزائی سے شروع ہوا تھا۔ سعید نے کہا تھا کہ اس "خونی کہانی" کو جاری رکھو۔
صقلیہ: گمشدہ عربی دنیا کیسے کھودی جاتی ہے
کمرے کو صقلیہ نے جکڑ لیا۔ A Sultan in Palermo نارمن بادشاہ راجر دوم کے دربار پر ہے، جس نے ایسے جزیرے پر حکومت کی جو دو صدیوں سے زیادہ مسلم حکومت میں رہا تھا اور جہاں عرب آبادی اب بھی بڑی تھی۔ علی نے بتایا کہ اس دنیا کو دوبارہ کھڑا کرنا کیسا مشکل کام ہے: اس کی یادگاریں بعد کی تاریخوں میں جذب ہو گئیں یا خاموشی سے گم ہو گئیں، اور جزیرے کے مسلمانوں پر کتابوں کی دکانیں، جیسا کہ انھوں نے خشک لہجے میں کہا، خاصی بھری ہوئی نہیں ملتیں۔
تحقیق موجود ہے۔ مشیل اماری نے، جو سسلی کا قوم پرست تھا اور پیرس کی جلاوطنی میں عربی سیکھی تھی، انیسویں صدی میں Storia dei Musulmani di Sicilia اور Biblioteca arabo-sicula جمع کیں۔ یہ بازیابی بھی تھی اور وطن پرستی بھی: وہ دلیل دے رہا تھا کہ صقلیہ کی عظمت مین لینڈ سے پہلے کی ہے اور اس سے بڑی ہے۔
اصل بات یہ نہیں کہ مسلمان قرونِ وسطیٰ کے یورپ میں موجود تھے — یہ تو کوئی نہیں جھگڑتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ عرب ثقافت عیسائی حکومت کے نیچے کتنی دیر چلی اور خود حکمرانوں کو کتنا ڈھالتی رہی۔ نارمن جنھوں نے جزیرہ فتح کیا، اسی تہذیب کے شاگرد بن گئے جو انھوں نے فتح کی تھی: عرب استاد رکھے، عرب لباس پہنا، عرب طبیب اور ماہرِ فلکیات رکھے، اور ایسا چانسلری چلایا جو عربی، یونانی اور لاطینی میں کام کرتا تھا۔ راجر کے تاجپوش پر عربی کتبہ ہے۔ Cappella Palatina کی مقرنس چھت عیسائی عبادت گاہ کے اندر مسلم کاریگروں نے بنائی۔ ایک نسل بعد، اندلس کے سیاح ابن جبیر مکہ سے واپسی پر وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ راجر کے پوتے ولیم دوم عربی پڑھ اور لکھ رہے ہیں اور مسلم ملازموں کو رکھے ہوئے ہیں۔
اوٹریجیا کا گرجا: چھبیس صدیاں، ایک ہی دیوار میں
اس کھوج کی سب سے صاف مثال اوٹریجیا میں ہے — سائراکیوز کے دل میں واقع وہ چھوٹا جزیرہ، جہاں ایک گرجا کھڑا ہے جو چھٹی صدی قبلِ مسیح میں ایتھینا کا ڈورک مندر تھا۔ ساتویں صدی عیسوی میں وہ عیسائی کلیسا بنا۔ 878 میں جب عربوں نے شہر لیا تو وہ مسجد بن گیا۔ 1086 میں نارمنوں نے اسے پھر کلیسا بنا دیا۔ 1693 کے زلزلے کے بعد اسے وہ باروک سامنے کا حصہ ملا جو آج اس پر ہے۔ اور اصل مندر کے ستون اب بھی وہیں دیواروں میں سما کر اندر اور باہر صاف دکھائی دیتے ہیں: چھبیس صدیاں فتح اور تبدیلی کی، جو نیچے کی عمارت کو ہٹا نہ سکیں۔
دونوں طرف کے لوگ ایسی تہذیب مانگتے ہیں جو یک رخا ہو، مگر طارق علی کے ناولوں میں لوگ بستے ہیں — اور تاریخی ناول نگار کے لیے اس سے زیادہ بے چین کرنے والا کام کوئی نہیں۔ تو آپ بتائیں: تاریخ سے ایسی کہانیاں کون نکالتا ہے، یادگاریں یا لوگ؟