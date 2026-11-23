Las Vegas Grand Prix میں Lisa نے Lewis Hamilton اور Charles Leclerc کے ساتھ LEGO ریس میں حصہ لیا
Blackpink کی Lisa نے 21 نومبر 2026 کی رات Las Vegas Grand Prix کے موقع پر Ferrari کے ڈرائیوروں Lewis Hamilton اور Charles Leclerc کے ساتھ اسٹار اسٹڈ انٹری دی۔ K-pop کی یہ سنگر دونوں ڈرائیوروں کے درمیان چلتی ہوئی گراں پری کی تقریبات سے پہلے ایک ہائی پروفائل انٹری کے ساتھ پہنچیں۔
Lewis Hamilton سات بار کے F1 ورلڈ چیمپئن ہیں، جبکہ Charles Leclerc Ferrari کے لیے ریس کرنے والے ڈرائیور ہیں۔
اس انٹری کے بعد انہوں نے Formula 1 اور LEGO کی پہلی مشہور شخصیات والی LEGO ریس میں حصہ لیا۔ Scuderia Ferrari کی نمائندگی کرتے ہوئے Lisa نے خاص طور پر تیار کی گئی Ferrari تھیم والی LEGO F1 منی کار کی اسٹیئرنگ سنبھالی۔
ان کی اس پیشی میں گہرے بھورے سے سیاہ رنگ کی leather طرز کی ڈبل بریسٹڈ جیکٹ، اسی سے میچ کرنے والے ٹراؤزر اور سیاہ دستانے شامل تھے، اور انہوں نے ہلکے فریم کے چشمے بھی لگائے ہوئے تھے۔
لیگو ریس میں کون کون تھا
ایونٹ کی لائن اپ میں DJ اور میوزک پروڈیوسر FISHER، شیف Gordon Ramsay، اداکارہ Hannah Waddingham، اداکار Terry Crews، جمناسٹ Jordan Chiles اور کامیڈین Jack Whitehall سمیت دیگر مشہور شخصیات شامل تھیں۔ شرکاء مختلف ٹیموں کی طرف سے ریس میں اترے، جیسے Lisa Scuderia Ferrari کی اور FISHER Red Bull Racing کی۔
مقابلے میں FISHER نے پہلی پوزیشن حاصل کی، Jordan Chiles دوسرے اور Hannah Waddingham تیسرے نمبر پر رہیں۔
Pretty Fast کا لانچ
Lisa کے Las Vegas Grand Prix ویک اینڈ پر جانے کا موقع ان کے ایک اور پراجیکٹ کے ساتھ بھی آیا۔ Formula 1 کے ساتھ ان کا محدود ایڈیشن apparel collaboration Pretty Fast 17 نومبر 2026 کو متعارف کرایا گیا تھا۔
اب بتائیں، اگر آپ کو Ferrari کی LEGO منی کار ملے تو آپ ٹریک پر ریس لگائیں گے یا سیدھا گھر لے جا کر سجا دیں گے؟