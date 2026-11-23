ہیلی اسٹین فیلڈ کی مارول میں واپسی، کیٹ بشپ پھر پردے پر
اداکارہ ہیلی اسٹین فیلڈ مارول کی آنے والی فلم "Avengers: Doomsday" میں کیٹ بشپ کے کردار میں واپس آ رہی ہیں۔ مارول اسٹوڈیوز اور ڈزنی اینیمیشن نے انسٹاگرام پر ان کی شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔
اسٹوڈیوز نے اداکارہ کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی۔ کلپ میں اسٹین فیلڈ کہتی ہیں کہ وہ اپنی فلم Hexed کی تشہیر کر رہی ہیں، لیکن انہیں کسی اور پروجیکٹ کی طرف سے ڈائریکٹر کی کرسی پہنچائی گئی ہے۔ اس کے بعد کیمرہ ایک کالی ڈائریکٹر کرسی دکھاتا ہے جس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔
پوسٹ کے کیپشن میں بتایا گیا کہ ناظرین ان کی واپسی سے پہلے انہیں فلم Hexed میں دیکھ سکیں گے۔
اسٹین فیلڈ اس سے قبل ڈزنی پلس کی سیریز Hawkeye میں کیٹ بشپ کا کردار ادا کر چکی ہیں، جو 2021 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس سیریز میں ان کے ساتھ جیریمی رینر بھی نظر آئے تھے۔ وہ 2023 کی فلم The Marvels کے پوسٹ کریڈٹ سین میں بھی بطور بشپ مختصر طور پر آئی تھیں، جس میں بری لارسن، ٹیونا پیریس اور ایمان ویلانی بھی شامل تھیں۔
انہوں نے کیٹ بشپ کا کردار ادا کرنے کے موقع کو اعزاز قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ بچپن میں وہ ایسی ہیروئن کی مثال چاہتی تھیں جو مہم جو، پرعزم اور منظم ہو۔
"Avengers: Doomsday" 18 دسمبر 2026 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش ہوگی۔
کرسی تو نام کی مل گئی، اب 18 دسمبر کو باقی سب بھی دیکھ لیں گے۔