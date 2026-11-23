کراچی محفوظ ہے: مینال خان نے بہن عیمان کا بچاؤ کر لیا
پاکستان اور کراچی کو محفوظ کہنے پر عیمان خان کے دفاع میں ان کی بہن مینال خان سامنے آ گئی ہیں۔ سابق اداکارہ اور انفلوئنسر مینال نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو کے نیچے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عیمان جب یو کے پارلیمنٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھیں تو ان سے یہ توقع کرنا ہی عجیب ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے خلاف بولیں۔
مینال کے الفاظ تھے: I mean what else was she supposed to say? ... She did exactly what she was supposed to do۔
اصل معاملہ یہ ہے کہ لندن میں عیمان خان اور ان کے شوہر، اداکار منیب بٹ نے میڈیا سے بات کی اور کراچی کو محبت کرنے والا، مہمان نواز اور محفوظ شہر قرار دیا۔ صحافیوں نے ان سے اُس ویڈیو کے بارے میں پوچھا جس میں اداکارہ ہینا الطاف نے کراچی پر تنقید کی تھی۔ عیمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہی نہیں۔
انہوں نے کہا: Pakistan is safe, Karachi is safe too۔ I love Pakistan and I love Karachi۔ ان کے بقول شہر میں انہیں کبھی قید جیسا محسوس نہیں ہوا، کراچی میں وہ خود کو بہت آزاد محسوس کرتی ہیں۔ انہیں امید ہے کہ حالات مسلسل بہتر ہوں گے اور خواتین کو مزید اختیارات ملتے رہیں گے۔
منیب بٹ کا موقف تھا کہ سندھ کی صورت حال وہ نہیں جو کچھ لوگ بتاتے ہیں، اور اداکار جب کوئی بیان دیتا ہے تو وہ اپنے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔
اس بحث کا آغاز حال ہی میں ہینا الطاف کی ایک ویڈیو سے ہوا تھا، جو انہوں نے لندن کی سڑکوں پر چلتے ہوئے بنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کراچی روانہ ہونے سے پہلے لندن میں اپنے آخری ناشتے کا لطف لینا چاہتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کراچی واپس پہنچ کر وہ اس جگہ لوٹیں گی جسے انہوں نے "جیل" کہا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کراچی میں خواتین آزادی سے نہیں رہ سکتیں اور سڑکوں پر چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔
ہماری رائے میں یہ سارا ہنگامہ اسی بنیاد پر کھڑا ہے کہ ایک ہی شہر سے دو لوگوں کے تجربے بالکل الگ نکلے۔ اب آپ بتائیں، آپ کس والے کراچی پر یقین کریں گے؟