دبئی کی شادی پر honey singh اور عاطف اسلم کا ڈانس، مگر پیچھے چل رہا ہے بین کا ڈرامہ
گلوکار honey singh اور عاطف اسلم نے دبئی میں ایک شادی کی تقریب میں ابرار-الحق کے گانوں پر ڈانس کیا۔ یہ شادی عابدہ چوہدری اور بلال آصف کی تھی، جس کی ویڈیوز اور تصاویر ایونٹ کے میزبان صادق سلیم نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیں۔
صادق سلیم نے بتایا کہ honey singh اپنی پوری انرجی کے ساتھ ڈانس فلور پر چھائے ہوئے تھے، جبکہ عاطف اسلم ہمیشہ کی طرح پرسکون اور سادہ نظر آ رہے تھے۔ صادق کے مطابق عاطف اپنے کنسرٹ کی ریہرسل سے سیدھا اس تقریب میں پہنچے تھے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں یہ جشن منایا جا رہا تھا، وہیں صادق سلیم نے نیٹ فلکس کی پاکستانی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' پر لگی پابندی کی کوششوں پر طنز بھی کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک طرف پاکستانی سیریز کو روکنے کے لیے شکایتیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف یہاں میوزک اور دوستی کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ایسا صرف دبئی میں ہی ممکن ہے۔
یہ تنازعہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب 24 نومبر کو آل انڈیا سینیما ورکرز ایسوسی ایشن نے وزیراعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر اس ڈرامے پر مکمل پابندی کی مانگ کی۔ اس کے اگلے ہی دن شیو سینہ لیڈر آنند دوبے نے بھی پاکستانی مواد کے بائیکاٹ کی حمایت کی۔ Fawad Khan اور Mahira Khan کی اس سیریز کا پریمیئر 4 دسمبر کو ہونا ہے۔
ہندوستان میں پاکستانی آرٹسٹوں پر پابندیاں 2016 کے اڑی دہشت گرد حملے کے بعد شروع ہوئی تھیں، جنہیں 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد مزید سخت کیا گیا۔ 22 اپریل 2025 کے پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد 8 مئی 2025 کو وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی، جس میں او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کو قومی سلامتی کے بنیاد پر پاکستانی فلموں، ویب سیریز اور پوڈکاسٹ کو بند کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
سچ بتائیں، جب میوزک اور دوستی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی تو پھر یہ پابندیاں کس لیے؟