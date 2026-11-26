مہرا خان ٹریلر لانچ سے کیوں غائب تھیں؟ وجہ سامنے آگئی
کراچی میں 'جو بچے کہ ہیں سنگ سمیٹ لو' کے ٹریلر لانچ کے دوران مہرا خان کی غیر موجودگی واضح طور پر محسوس کی گئی۔ یہ سیریز پاکستان کے لیے نیٹ فلکس پر ڈیبیو پراجیکٹ ہے اور اس میں بڑی اسٹار کاسٹ شامل ہے۔ مہرا خان اس شو میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ٹریلر لانچ پر نہ ہونے سے مداحوں میں کافی تجسس پیدا ہو گیا تھا۔
اس صورتحال پر وضاحت کرتے ہوئے مہرا خان نے اپنی کاسٹ اور عملے کے لیے ایک ویڈیو پیغام بھیجا جو ٹریلر لانچ کی تقریب میں چلایا گیا۔ مہرا نے بتایا کہ وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور اپنے ننھے بچے کی پیدائش کے انتظار میں ہیں۔
اپنے پیغام میں مہرا خان نے تمام کریڈٹ اپنی کاسٹ اور عملے کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کی کامیابی ہے کیونکہ پاکستان نیٹ فلکس پر ڈیبیو کر رہا ہے۔
سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی اتنا بڑا اسٹار غائب ہو تو لوگ فوراً ٹیوریز بنانے لگتے ہیں، لیکن مہرا کا یہ ویڈیو پیغام دیکھ کر سکون ملا۔ ویسے نیٹ فلکس پر پاکستان کا پہلا اور اتنا بڑا پراجیکٹ آنا واقعی ایک بڑی ڈیل ہے، امید ہے کہ شو بھی اتنا ہی دھماکے دار ہوگا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہرا کا کردار اس سیریز کی جان ہوگا؟