پرانے ڈراموں کی پاورڈ لیڈز بمقابلہ آج کل کی 'بیچاری' ہیروئنیں
انسٹاگرام پر Baang e Gul نامی ایک ویور نے موجودہ ڈراموں کے بدلتے ہوئے رجحانات پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1986 کے ایک ڈرامے میں دو بہنیں تھیں جن کے والدین کے انتقال کے بعد گھر قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک، زارا، نے مالی طور پر آزاد ہونے کا جنون پالا تاکہ وہ اپنا گھر واپس خرید سکے، اور رومانوی تعلقات کے باوجود اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔
اس کے مقابلے میں موجودہ ڈراموں کی کہانیوں پر تنقید کرتے ہوئے ویور نے کہا کہ اب 'ماڈرن' ذہنیت کے نام پر کردار بدل گئے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ ہارورڈ کی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود Zaryab جیسے کردارز ڈپریشن اور دل ٹوٹنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مرد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہی تک کہ 'آپ کی عزت' میں Beena کو گھر سے نکلنے کے لیے ایک سبزی والے کی ضرورت پڑی۔
ویور کا کہنا ہے کہ جہاں پہلے Ankahi، Tanhaiyan، Dhoop Kinare، Uroosa اور Afshan جیسے کلاسک ڈراموں میں تعلیم یافتہ پروفیشنلز نے مضبوط اور خود مختار خواتین کو دکھایا، وہیں اب کہانیوں کا رخ بدل گیا ہے۔ اب کیریئر والی خواتین کی جگہ ایسی گھریلو خواتین نے لے لی ہے جن کا بنیادی مقصد صرف شوہر تلاش کرنا ہوتا ہے۔
سوشل میڈیا صارفین نے اس ویڈیو کو سراہتے ہوئے کہا کہ حسینہ معین اپنے وقت سے بہت آگے تھیں۔ ٹی وی ڈائریکٹر ihteshamuddin نے بھی اس پوسٹ کو لائک کیا اور کئی اداکاروں نے اسے آگے شیئر کیا۔