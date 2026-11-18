نک کینن کا اعتراف: "میرا غرور مجھے ماریہ سے دور لے گیا"
نک کینن اور گریمی ایوارڈ یافتہ گلوکارہ ماریہ کیری کی شادی آٹھ سال چلی، اور 2016 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ ٹریلر میں نک نے بتایا کہ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا رویہ تھا: "میرا غرور مجھے ماریہ سے دور لے گیا۔" نیٹ فلکس کی نئی ڈوکیو سیریز ریزنگ دی کیننز کا ٹریلر 17 نومبر کو سامنے آیا، اور سیریز 18 دسمبر کو ریلیز ہوگی۔
بچوں نے کیا کہا
سیریز میں ان کے جڑواں بچے موروکن اور مونرو بھی نظر آ رہے ہیں۔ نک کے ساتھ کار میں بیٹھی مونرو نے کہا: "اگر اتنے بچے نہ ہوتے... تو تم دونوں دوبارہ ساتھ ہوتے۔" نک 10 دیگر بچوں کے والد بھی ہیں، پانچ الگ الگ خواتین سے۔ موروکن نے الگ بیٹھ کر کہا کہ یہ طرزِ زندگی کسی بھی طرح لمبے عرصے تک چلنے والا نہیں۔ ماننا پڑے گا، 15 سالہ بچوں کا یہ کھلا پن ٹریلر کو اچانک سنجیدہ بنا دیتا ہے۔
علیحدگی کے بعد
46 سالہ نک نے ستمبر میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ طلاق کے تقریباً 10 سال بعد ان دونوں کے تعلقات اب تک کے بہترین ہیں۔ ان کے مطابق وہ تقریباً روز یا ایک دن چھوڑ کر بات کرتے ہیں، اور بات زیادہ تر بچوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علیحدگی کوئی گندگی والی نہیں تھی، اور دونوں آگے بڑھ کر بہترین والدین بن سکے۔
اپنی محبت کی زندگی میں نک اب باہمی رضامندی سے غیر یک زوجیتی پر چلتے ہیں، مگر انہوں نے واضح کیا کہ شادی کے دوران ایسا نہیں تھا۔ ان کے بقول ساڑھے سات سال کی شادی میں وہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ یہ رشتہ خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔
خاندان کو بڑھانے کے اپنے فیصلے پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں۔ ان کے بقول ان کے پاس محبت کی کمی نہیں، وہ بہترین ساتھی اور سہارا بننا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس یہ سب کرنے کے وسائل بھی ہیں۔
ٹریلر نے ایک کام تو کر ہی دیا ہے — سیریز دیکھنے کا بہانہ مل گیا، اور یہ بہانہ کافی مضبوط ہے۔