The Body کے Father Franklin پر انٹرنیٹ فدا، اور کیلی واشنگٹن کو اس پر فخر ہے
"The Body" کے پہلے سیزن میں سب کو Anya (Kristina Bogic) اور Elise (Sara Boustany) کے کردار پسند آئے، لیکن ایک اور کردار نے ساری توجہ کھینچ لی: Nnamdi Asomugha کا Father Franklin، جو St. Mark's Catholic High School کے پادری اور سربراہ ہیں۔
پریمیئر کے ایک ہفتے بعد ان کی اہلیہ Kerry Washington نے انٹرنیٹ کی اس بھیڑ پر اپنا ردعمل دیا۔ انہوں نے ET کو بتایا کہ وہ بہت دیوانی ہیں اور انہیں Daddy Franklin کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اور انہیں خود "Mommy Franklin" کہلانے پر بھی پورا فخر ہے۔
اس سے پہلے کہ Asomugha چھوٹی سکرین پر اتریں، وہ ایک NFL اسٹار تھے۔ ان کا فٹبال کیریئر 2003 میں Oakland Raiders (اب Las Vegas Raiders) کے ساتھ شروع ہوا، جہاں وہ سات سال کھیلے۔ اس کے بعد 2011 میں Philadelphia Eagles اور آخر میں 2013 میں San Francisco 49ers کے ساتھ ان کا کھیل کا سفر مکمل ہوا۔ اداکاری کی طرف آنے سے پہلے وہ Sylvie's Love، When the Streetlights Go On اور The Knife میں کام کر چکے ہیں۔
یہ رشتہ برسوں راز میں رہا۔ 2023 میں The Drew Barrymore Show کے ایک ایپی سوڈ پر Washington نے بتایا تھا کہ وہ 2009 میں Asomugha سے ملیں — اپنے براڈوے ڈیبیو کے بیک اسٹیج پر، جہاں انہوں نے David Mamet کے ڈرامے Race میں Susan کا کردار ادا کیا۔ اتفاق دیکھیں کہ ان کا ڈیبیو Barrymore Theatre میں ہوا، جو Drew Barrymore کی پردادی کی بہن یا بھائی کے نام پر ہے — یعنی ان کی great-great-aunt کے نام پر۔
شادی 2013 میں Idaho میں ایک چھوٹی سی تقریب میں ہوئی۔ ایک مہمان کے مطابق یہ بہت سادہ اور پیاری تقریب تھی — صرف خاندان اور قریبی دوست، دونوں نے اپنے وعدے خود پڑھے، اور لوگ اسی گھر میں ٹھہرے۔ اپنی دسویں شادی کی سالگرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو Washington کا کہنا تھا کہ شادی جتنی ذاتی اور رازدارانہ تھی، سالگرہ بھی اتنی ہی راز میں رہے گی۔
اور ہاں، Father Franklin ایک باپ بھی ہیں۔ Asomugha کے تین بچے ہیں — پچھلے رشتے سے ایک بڑی بیٹی، اور Washington کے ساتھ دو بچے۔ Today پر Craig Melvin نے Washington کو دو بچوں کی ماں کہا تو انہوں نے فوراً درست کیا کہ وہ تین بچوں کی ماں ہیں۔
تو قصہ یہ ہے: شادی اتنی خفیہ تھی کہ سالگرہ بھی راز ہے، مگر شوہر کا ایک کردار اتنا مشہور ہو گیا کہ ساری دنیا اس پر فدا ہے — اور بیوی کو اس پر ذرا بھی شکایت نہیں۔ آپ بتائیں، Father Franklin کے فین ہیں یا آپ کی نظر کسی اور پر ہے؟