ہانیہ عامر کی کار والی ویڈیو وائرل، کرن اوجلہ کے گانے پر ٹھمکے
ہانیہ عامر کی نئی انسٹاگرام ویڈیو نے ایک بار پھر سب کی توجہ کھینچ لی ہے۔ اداکارہ کار میں بیٹھی پنجابی گلوکار کرن اوجلہ کا گانا ”اشکے“ سن رہی ہیں اور بول گنگنا رہی ہیں، اور ویڈیو کی سب سے بڑی خاص بات ان کا گانے کا انتخاب ہی ہے۔
ویڈیو میں ہانیہ نے سرخ اور سفید کے آرام دہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عینک لگی ہے۔ وہ اوجلہ کے بول ساتھ گنگناتی نظر آتی ہیں۔
بول آگے بڑھتے ہیں تو لگژری گاڑیوں، ڈیزائنر جوتوں اور اوجلہ کے اپنے مخصوص انداز کے حوالے آتے ہیں۔
لیکن ویڈیو کو سب سے دلچسپ بناتا ہے وہ ٹیکسٹ جو ہانیہ نے اس پر لکھا: ”sir jee what’s the procedure ????????“۔ بظاہر یہ گانے میں بیان کی گئی دولت اور شاندار زندگی پر ان کا شوخ ردعمل ہے۔ سچ کہیں تو یہی سوال ہم سب کے ذہن میں بھی گھومتا رہتا ہے۔
ہانیہ اپنی موسیقی کی پسند پر کبھی پردہ نہیں ڈالتیں۔ پنجابی ہٹس سے لے کر بالی ووڈ کے گانوں تک، وہ اکثر سوشل میڈیا پر اپنی پسندیدہ موسیقی کی جھلکیاں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ان کی بے تکلف پوسٹس اور زندہ دل انداز ہی ان کی پہچان ہے، اور یہ کلپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
کرن اوجلہ پنجابی موسیقی سے وابستہ گلوکار اور نغمہ نگار ہیں، اور ہانیہ عامر اردو ٹی وی اور فلموں کی اداکارہ ہیں جن کی سوشل میڈیا پر بہت بڑی فالوونگ ہے۔
پنجابی گانا سرحدوں کے پار بھی اسی طرح پسند کیا جاتا ہے، اور ہانیہ کی یہ ویڈیو اس کی تازہ مثال ہے۔ خیر، اگر کسی کو یہ ”پروسیجر“ پتا ہو تو ہمیں بھی ضرور بتائیں۔