نیدا یاسر: جم نہ جانے پر جسم اور موڈ کا کیا حال ہوتا ہے
نیدا یاسر نے 17 نومبر کو اپنے مارننگ شو میں وزن کم کرنے کے ٹپس پر بات کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جب وہ جم نہیں جاتیں تو ان کا جسم اور ان کا موڈ کیسا ردعمل دیتا ہے۔
وہ اے آر وائی ڈیجیٹل کے مارننگ شو گڈ مارننگ پاکستان کی میزبان ہیں۔ ٹی وی میزبان، پروڈیوسر اور سابق اداکارہ نیدا یاسر اپنی فٹنس کا خیال ڈائٹ اور ایکسرسائز سے رکھتی ہیں اور خود کو فٹنس کی شوقین بتاتی ہیں؛ ان کے بقول وہ جم کا دن نہیں چھوڑتیں۔
جم چھوٹ جانے پر جسم کیا کرتا ہے، یہ انہوں نے خود بتایا۔ ان کے مطابق جب وہ جم نہیں جاتیں تو جسم میں درد ہوتا ہے، کیونکہ جسم کو وہ ایکسرسائز نہیں مل پاتی جس کا وہ عادی ہے۔ ایسے دنوں میں وہ گھر میں تھکی ہوئی محسوس کرتی ہیں اور جذباتی اور ذہنی طور پر بھی نیچے رہتی ہیں۔
ورزش نے ان کی جذباتی اور ذہنی صحت بہتر کی ہے، اسی لیے اب وہ اس طرح ڈپریشن محسوس نہیں کرتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک خاص عمر میں بچوں، شوہر یا صحت کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، لیکن جم کی باقاعدگی سے خوشی کے ہارمون خارج ہوتے ہیں اور انسان اتنی آسانی سے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر کسی کے لیے جم جانا ضروری ہے۔ شروع میں جسم تھکن محسوس کرتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے۔
اس گفتگو کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے۔
ویسے ایک بات طے ہے: جم کی عادت ایک بار لگ جائے تو چھوڑنا آسان نہیں، اور چھوڑ دیں تو جسم خود یاد دلا دیتا ہے۔