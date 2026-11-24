Hania Aamir کا سفر: Janaan سے Pablo تک
پاکستان کی مقبول اداکاراؤں میں شامل Hania Aamir کا آغاز 2016 میں فلم Janaan سے ہوا، جس میں وہ ایک یونیورسٹی طالبہ کا کردار ادا کرتی نظر آئیں۔ وہ ایک فلمی آڈیشن کے ذریعے اداکاری میں آئیں اور ایک سال کے اندر ہی وہ ٹیلی ویژن پر پہنچ گئیں۔ دس سال کے اس عرصے میں انہوں نے فلموں، ڈراموں، موسیقی ویڈیوز اور موسیقی میں کام کیا۔ ان کے پاس تین Hum Awards اور ایک Lux Style Award ہیں، اور 2026 میں انہیں Forbes Asia کی 30 Under 30 فہرست میں شامل کیا گیا۔ 2026 ہی میں انہوں نے اپنا پہلا سنگل Pablo ریلیز کیا، جو بطور سولو آرٹسٹ موسیقی میں ان کا پہلا قدم ہے۔
ایک آڈیشن سے ٹیلی ویژن تک
Hania Aamir Rawalpindi میں پیدا ہوئیں، اور جب رومانوی کامیڈی Janaan کے لیے آڈیشن دیا تو وہ FAST-NUCES میں زیرِ تعلیم تھیں۔ 2016 کی اس فلم میں انہیں معاون کردار ملا، اور فلم کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر اداکاری کو مکمل وقت دینے کا فیصلہ کیا۔ 2017 میں وہ ہیسٹ کامیڈی Na Maloom Afraad 2 میں Pari کے کردار میں نظر آئیں۔
ٹیلی ویژن پر ان کا پہلا سال 2017 ہی تھا۔ انہوں نے ڈرامہ Titli میں منفی کردار ادا کیا، اور پھر Phir Wohi Mahabbat میں کام پر انہیں Hum Award برائے Best Television Sensation Female ملا۔ 2018 میں وہ بڑے پردے پر Parwaaz Hai Junoon کے ساتھ واپس آئیں، جس میں Hamza Ali Abbasi، Ahad Raza Mir اور Kubra Khan بھی شامل تھے، اور اسی سال ڈرامہ Visaal میں بھی نظر آئیں۔
Anaa، Ishqiya اور آگے کے ڈرامے
2019 کے ڈرامے Anaa میں انہوں نے Daneen کا کردار نبھایا — Shergarh کی آزاد مزاج وارث — اور ان کے مقابل Shahzad Sheikh تھے۔ اسی ڈرامے کا ٹائٹل ٹریک انہوں نے Sahir Ali Bagga کے ساتھ گایا، جو یوٹیوب پر 8 ملین ویوز سے گزر گیا۔ ڈرامے میں ان کے کام کو مثبت ریویوز ملے۔
2020 میں وہ Feroze Khan کے ساتھ ڈرامہ Ishqiya میں کاسٹ ہوئیں، جس پر انہیں PISA Awards میں Best TV Actress کی نامزدگی ملی۔ اسی سال انہوں نے Dil Ruba میں ایک TikToker کا کردار ادا کیا۔
Mere Humsafar سے Kabhi Main Kabhi Tum تک
ان کی اگلی بڑی کامیابی Mere Humsafar (2021-22) تھی، جس میں انہوں نے Hala کا کردار ادا کیا۔ 2022 میں وہ ensemble ڈرامے Sang-e-Mah میں Gul Meena بن کر آئیں۔ Mujhe Pyaar Hua Tha (2022-23) میں ان کے ساتھ Wahaj Ali اور Zaviyar Nauman Ijaz تھے۔
سب سے زیادہ تعریف انہیں 2024 میں ملی، جب ARY Digital کے ڈرامے Kabhi Main Kabhi Tum میں انہوں نے Fahad Mustafa کے مقابل Sharjeena کا کردار ادا کیا۔ ناقدین نے ان کی پرفارمنس کو پسند کیا، اور یہی ڈرامہ ان کے کیریئر کا پہلا Lux Style Award لے کر آیا، جو Best TV Actress کے لیے دیا گیا۔
گانے، ٹیلی فلمیں اور برانڈز
اداکاری کے ساتھ ساتھ Hania Aamir کئی موسیقی ویڈیوز میں بھی نظر آئیں، جن میں Hadiqa Kiani کے ساتھ Jani Door Gaye (2023)، Haider Mustehsan کے ساتھ Dhanak (2024) اور PSL 9 کے لیے Peshawar Zalmi کا ترانہ (2024) شامل ہے۔ انہوں نے ٹیلی فلمیں Band Toh Baje Ga (2018)، Pyaar Kahani (2019) اور Dil Ke Chor (2021) بھی کیں۔
2025-26 میں انہوں نے ڈرامہ Meri Zindagi Hai Tu میں Dr Ayra Kamyar کا کردار ادا کیا۔
ان کے اعزازات اور پہچان میں Eastern Eye کے Top 50 Asian Stars of 2024 میں نویں پوزیشن اور Hello Pakistan کی HOT100 فہرست شامل ہے۔ 2019 میں انہوں نے Pakistan Fashion Week میں Zainab Chottani کے لیے ریمپ واک کی، اور وہ Instagram پر سب سے زیادہ فالو ہونے والی پاکستانی خاتون ہیں۔ وہ کئی برانڈز کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں، اور 2022 سے Peshawar Zalmi کرکٹ ٹیم کی بھی۔
آپ کو ان کا کون سا کردار سب سے زیادہ یاد رہتا ہے؟