مورا ہوکین کو شوہر سے آئی فون 18 کا تحفہ، فوٹو شوٹ لازمی
پاکستانی اداکارہ مورا ہوکین نے اپنے شوہر عامر گیلانی کی طرف سے ملنے والا نیا آئی فون 18 انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے۔ فون برگنڈی رنگ کا ہے اور اداکارہ نے تحفے پر کھلی خوشی ظاہر کی۔ مورا ہوکین اردو ٹیلی ویژن کی اداکارہ ہیں، جبکہ عامر گیلانی اداکار اور گلوکار ہیں۔
انہوں نے پوسٹ کے ساتھ ایک شرارتی کیپشن لکھا: ”When mister surprises you with a new phone… a photoshoot is mandatory“۔
کمنٹس میں عامر کی تعریف
پوسٹ کے کمنٹس میں عامر گیلانی خود بھی شامل ہوئے اور انہوں نے مورا کی تعریف کرتے ہوئے لکھا: ”Kaabil-e-tareef tu! Apsaraa jaisi hubahu!“ فینز نے بھی محبت بھرے پیغامات اور نیک تمناؤں کے ساتھ ردعمل دیا۔
اس انسٹاگرام کاروسل میں مورا نے نیا فون ہاتھ میں لے کر تصویریں بنوائیں۔
اس سے قبل اداکارہ نے اپنی سالگرہ کی شب کی تصویریں بھی شیئر کی تھیں، جن میں شوہر کے ساتھ کے لمحات شامل تھے۔ کیپشن میں انہوں نے رنگوں اور وعدوں کا ذکر کیا، اور عامر نے جواب میں رومانوی پیغام کے ساتھ سالگرہ کی مبارکباد دی۔
بیٹے کی پیدائش کا اعلان
23 اکتوبر کو دونوں نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو کے ذریعے اپنے بیٹے سید اظمر حسین کمال گیلانی کی پیدائش کا اعلان کیا۔ ویڈیو میں عامر نومولود کے کان میں اذان دیتے نظر آئے۔ دونوں نے بچے کو اپنا سب سے قیمتی خزانہ قرار دیا اور بتایا کہ اظمر کا مطلب شیر ہے۔
حمل کو زیادہ تر نجی رکھا گیا تھا، اس لیے یہ اعلان بہت سے فالوورز کے لیے حیرت کا باعث بنا۔ دونوں نے فروری 2025 میں شادی کی تھی اور اس کے بعد کبھی کبھار سوشل میڈیا پر اپنے رشتے اور خاندانی لمحات کی جھلکیاں شیئر کرتے رہے ہیں۔
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