درِ نجات کا وہ کردار جو پہلے دیپک پروانی کو آفر ہوا تھا
درِ نجات ان دنوں سب سے زیادہ چرچے میں ہے۔ عوام اور نقاد دونوں تعریف کر رہے ہیں — مرکزی کردار ہوں یا سپورٹنگ کاسٹ، سب سراہے جا رہے ہیں۔ ڈرامہ پاکستان کے ساتھ بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور مشرقِ وسطیٰ میں بھی یکساں مقبول ہے۔
کہانی زریاب کے گرد گھومتی ہے، جس کی زندگی ابوبکر سے شادی کے بعد بدل جاتی ہے۔ زریاب کے والد کا کردار فرحان طاہر نے نبھایا — مگر یہ کردار اصل میں کسی اور کو آفر ہوا تھا۔
ڈیزائنر اور اداکار دیپک پروانی نے عنبرین فاطمہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ درِ نجات ساقب خان کا زبردست پروجیکٹ تھا، اور یہ شہریار منور اور سونیا خان کی پہلی پروڈکشن تھی۔ کردار اُنہیں آفر ہوا اور اُنہوں نے سائن بھی کر لیا۔
مسئلہ اکتوبر میں شروع ہونے والے برائیڈل، شادی اور فیشن سیزن نے کھڑا کیا، جو شوٹنگ کے شیڈول سے ٹکرا گیا۔ آخر اُنہیں ڈرامہ چھوڑنا پڑا، اور بعد میں اُنہیں اس کا افسوس بھی ہوا۔ شادی سیزن ہر سال آتا ہے، کردار ہر سال نہیں ملتا۔
ایک وجہ مزید بھی تھی۔ نوین نقوی، جو ڈرامے میں فرحان کی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں، دیپک کی دوست ہیں اور وہ اُن کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن آخر میں اُنہیں یہ موقع چھوڑنا پڑا۔
مداحوں کا موڈ کیا ہے؟ دیپک پروانی کے لیے پیار اور عزت وہی ہے، مگر زیادہ تر کا کہنا ہے کہ فرحان طاہر نے کردار ایسے ادا کیا کہ وہ اُن ہی کا لگتا ہے۔
سو سوال سیدھا ہے: اگر وہ کردار دیپک پروانی کے پاس رہتا تو کیا درِ نجات کی کہانی وہی ہوتی؟ آپ بتائیں۔