ٹھنڈے کمروں کو کہیں گے الوداع: آ گیا "وارم منیمالزم" کا نیا ٹرینڈ!
اگر آپ بھی ان برفیلے، ہسپتال نما سفید کمروں سے تنگ آ چکے ہیں جو گھر سے زیادہ کسی نمائش گاہ لگتے ہیں، تو مبارک ہو! انٹیریئر ڈیزائن کا نیا بڑا ٹرینڈ 'وارم منیمالزم' خاص آپ کے لیے آیا ہے۔ یہ ٹرینڈ روایتی، سخت منیمالزم کی تعریف بدل دے گا اور ثابت کرے گا کہ سادگی کا مطلب لازمی نہیں کہ وہ بے روح اور ٹھنڈی ہو جائے۔
اس نئے انداز میں آپ کو سب کچھ ہٹا کر خالی دیواریں اور بے رنگ فرنیچر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ لکیروں کی صفائی اور سکون برقرار رکھیں، لیکن اس میں گرم، مٹی والے رنگوں، قدرتی ریشوں اور آرگینک مواد کا تڑکا لگائیں۔ اس کا نتیجہ ایک ایسی جگہ ہے جو سانس لیتی ہے، پرتعیش لگتی ہے اور دروازے سے اندر آتے ہی آپ کو اپنائیت کا احساس دلاتی ہے۔ اس فلسفے کو اپنا کر، آپ آنکھوں کے شور سے نجات پا سکتے ہیں، وہ بھی اس اپنائیت اور سکون کو قربان کیے بغیر جس کی آپ کو ایک تھکا دینے والے دن کے بعد ضرورت ہوتی ہے۔
وارم منیمالزم کی بنیاد صحیح رنگوں کے انتخاب پر ہے جو کمرے کی روشنی کو نرم کرتے ہیں۔ کڑوے، ہسپتال نما سفید اور گرے کو خدا حافظ کہیں اور اپنی زندگی میں ریت، گرم بیج، آئیوری، ٹیراکوٹا اور مٹی کے نرم شیڈز کو خوش آمدید کہیں۔ یہ رنگ قدرتی روشنی کو بہت نرمی سے جذب اور منعکس کرتے ہیں، جس سے سکون کا ایسا احساس پیدا ہوتا ہے جو فوری طور پر آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم فرنیچر والا کمرہ خالی لگے گا، تو اس کا راز مختلف ٹیکسچرز کی لیئرنگ میں چھپا ہے۔ قدرتی لکڑی میں انویسٹ کریں جس میں اس کے نوڈز صاف نظر آئیں، کچے پتھر، لینن کے کپڑے، بوکلے تھرورز اور اونی قالین شامل کریں۔ اس انداز میں چھونے کا احساس بہت اہم ہے، کیونکہ مختلف مواد کی اقسام گہرائی، شخصیت اور دلچسپی کا اضافہ کرتی ہیں، جس سے گھر کا ہر کونا صاف ستھرا لگتا ہے لیکن بھرا ہوا نہیں۔
سخت کونے اور چھت کی تیز، سفید روشنی اب ماضی کی بات ہے۔ وارم منیمالزم فرنیچر میں نرم، آرگینک خموں کو ترجیح دیتا ہے، جیسے گول صوفے اور میزیں، جو کمرے کی لکیروں کو 'نرم' کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، روشنی کو بھی کئی تہوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فرش لیمپ، گرم لائٹ والے بلب اور چھپی ہوئی روشنی، جو آپ کے گھر کو ہر رات ایک پرسکون، تقریباً علاج جیسا ماحول دیتی ہے۔
تو اب دیر کس بات کی؟ اپنے گھر کو بھی بنائیں 'وارم منیمالزم' کا شاہکار اور سکون کی نئی دنیا دریافت کریں!