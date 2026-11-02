نیٹ فلکس پر نومبر میں آنے والی سات بہترین فلمیں
نومبر آ چکا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں بتا رہی ہیں کہ اب فلمیں دیکھنے کا وقت ہے۔ اس مہینے نیٹ فلکس نے ہمارے لیے ایک ایسی لسٹ تیار کی ہے جو بوریت کا نام و نشان مٹا دے گی۔ تو اپنی پاپ کارن تیار کر لو، کیونکہ ہالی ووڈ کے کچھ بہترین ہیرو واپس آ رہے ہیں!
شروع کرتے ہیں ایک کلاسک کے ساتھ: late 1990s کی ایک زبردست ایکشن فلم جس میں ہیریسن فورڈ امریکا کے صدر بنے ہیں! سوچو، صدر کا طیارہ ہائی جیک ہو جاتا ہے اور انہیں ایک پاگل دہشت گرد، گیری اولڈ مین، سے لڑنا پڑتا ہے؟ ڈائریکٹر ولف گینگ پیٹرسن نے کمال دکھایا ہے۔ اس فلم کا ایک ڈائیلاگ، Get off my plane! تو اب بھی سن کر رگوں میں خون دوڑ جاتا ہے۔ کیا لیول کی فلم ہے یار!
اگر یہ سن کر آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے تو سلویٹر اسٹالون کی یہ فلم دیکھیں! وہ ایک ٹراما کا شکار ماؤنٹین ریسکیو رینجر ہیں جو ایک دوست کو بچانے اور چوری شدہ رقم کو ڈاکوؤں کے ہاتھ لگنے سے روکنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ سب کولوراڈو کی راکیز کی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ ایکشن کے دیوانوں کے لیے بہترین!
تھوڑا ہنسنا چاہتے ہیں؟ late 1980s کی یہ کامیڈی کلاسک آپ کے لیے ہے۔ اینڈریو میک کارتھی اور جوناتھن سِلورمین دو فنانس برو بنے ہیں جنہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا سی ای او، ٹیری کائزر، مر چکا ہے۔ اب الزام سے بچنے کے لیے وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے ان کا باس ابھی زندہ ہے! یار یہ تو پورا پرینک شو ہے! بہت ہنسی آئے گی، گارنٹی ہے!
اب ذرا موڈ بدلتے ہیں ایک گہرے ڈرامے کی طرف۔ ڈائریکٹر ڈیمین شیزیل کی یہ فلم ایک باصلاحیت ڈرمر، مائلز ٹیلر، کی کہانی ہے جسے اس کا abusive انسٹرکٹر، جے کے سمنز، اپنی انتہا تک دھکیل دیتا ہے۔ اس فلم نے آسکر میں بہترین فلم کی نامزدگی حاصل کی تھی اور سمنز کو تو بہترین معاون اداکار کا آسکر ملا تھا۔ پرفارمنس دیکھ کر واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کچھ خوفناک دیکھنا ہے؟ گرمیوں کی سب سے بڑی ہٹ، کری بارکر کی یہ ہارر فلم بھی نیٹ فلکس پر آ چکی ہے۔ بیئر (مائیکل جانسٹن) اپنی دوست نکی (انڈے نیوارٹے) کے لیے ایک وش کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ اور افسوس، وہ وش کام کر جاتی ہے! اب سوچو، وش پوری بھی ہو جائے اور پھر بھی مصیبت! سچی بتاؤں، مجھے تو یہ وش لسٹ والی چیزیں ویسے بھی ڈراؤنی لگتی ہیں!
پھر پیٹر برگ کی ایک اور فلم ہے، جس میں وہ 'فرائیڈے نائٹ لائٹس' کے مصنف بَز بِسنجر کے ساتھ دوبارہ کام کر رہے ہیں۔ یہ فلم کالج کے فٹ بال اسٹارز کی کہانی ہے جو میرینز بن جاتے ہیں اور اوکیناوا کی جنگ پر جانے سے پہلے ایک فٹ بال گیم کھیلتے ہیں۔ بل اسکاشگارڈ، نکولس گالِٹزائن، رے نکولسن اور پیٹ میکافی جیسے اسٹارز اس میں ہیں۔ یہ تو ایک قسم کا فٹ بال اور وار ڈراما کا مکسچر لگ رہا ہے۔
اور آخر میں، سب سے پیاری خبر! 'دی سپر ماریو برادرز مووی' کا باکس آفس ہٹ سیکوئل بھی آ رہا ہے۔ اس میں ماریو (کرس پراٹ) اور لُوئیجی (چارلی ڈے) اپنے پیارے گیم کی دنیا میں مزید گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب کون ہے جو ماریو اور لُوئیجی کی مزید ایڈونچر نہیں دیکھنا چاہے گا؟ تو بتاؤ، تم کون سی فلم دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو؟