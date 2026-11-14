ثانیہ مرزا نے صاف کہہ دیا: میری زندگی میں کوئی مرد نہیں
ثانیہ مرزا نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے جاری گمان پر بات کی ہے اور واضح کیا ہے کہ اس وقت وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ سابق بھارتی ٹینس اسٹار، جو پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کی سابق اہلیہ ہیں، نے یہ بات ایک ٹاک شو میں سنائی۔
پروگرام میں وہ اپنی قریبی دوست اور فلم ساز فرح خان کے ساتھ نظر آئیں۔ میزبانی بالی ووڈ اداکارہ نہا دھوپیا اور ان کے شوہر انگد بیدی نے کی۔
میزبانوں نے پوچھا کہ کیا کسی نے انہیں کافی ڈیٹ کے لیے کہا ہے۔ جواب میں سابق ٹینس چیمپیئن نے کہا کہ ان کے مرد دوست اکثر انہیں ساتھ وقت گزارنے یا سفر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، مگر وہ انہیں محض دوست ہی سمجھتی ہیں۔
فرح خان نے بھی بتایا کہ ان کی کچھ دوستیں ان سے بار بار پوچھتی رہتی ہیں کہ ثانیہ اب بھی سنگل ہیں یا ان کی زندگی میں کوئی خاص شخص آ گیا ہے۔
ثانیہ نے سیدھا جواب دیا: ”میری زندگی میں کوئی مرد نہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ میری زندگی میں کوئی آئے گا یا نہیں۔“
ان کے اس بیان نے ایک بار پھر ان کی ذاتی زندگی کو زیر بحث لا کھڑا کیا ہے، جو شعیب ملک سے علیحدگی کے بعد عوامی گمان کا موضوع رہی ہے۔ ثانیہ اور شعیب کی شادی 2010 میں ہوئی اور 2018 میں ان کے بیٹے اذہان مرزا ملک کی پیدائش ہوئی۔ دونوں 2023 کے آخر میں الگ ہو گئے۔ جنوری 2024 میں شعیب ملک نے پاکستانی اداکارہ ثناء جاوید سے شادی کی۔
علیحدگی کے بعد ثانیہ نے اپنے ذاتی معاملات عوام کی نظروں سے دور رکھے اور توجہ اپنے خاندان اور پیشہ ورانہ مصروفیات پر مرکوز رکھی۔
ثانیہ مرزا کو بھارت کی کامیاب ترین ٹینس کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2023 میں پیشہ ورانہ ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا اور ویمنز ڈبلز اور مکسڈ ڈبلز میں چھ گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتے ہیں۔
ثانیہ کا جواب اتنا صاف تھا کہ اب فرح خان کی دوستوں کے پاس پوچھنے کو کچھ بچا ہی نہیں — انہیں کوئی نئی خبر ڈھونڈنی پڑے گی۔