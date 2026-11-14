بالا کا کردار وحاج علی سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا تھا: عمار خان
اداکارہ عمار خان نے اپنے ڈرامے مٹی دے باوے کے ساتھی وحاج علی کی اداکاری کی تعریف کی ہے۔ عمار کے مطابق ڈرامے میں اقبال عرف بالا کا کردار ان سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا تھا۔
پردے کے پیچھے کی محنت
ایک انٹرویو میں عمار خان نے بتایا کہ سرگودھا میں سخت سردیوں کے دوران شوٹنگ ہو رہی تھی اور وحاج علی کو تیز بخار، ناک بند ہونے اور گلے کی خرابی کا سامنا تھا۔ پوری کاسٹ نے اس جمے میں وہی کپڑے پہنے رکھے، مگر وحاج شوٹنگ کے بعد بھی رکتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں مکمل باڈی ٹرانسفارمیشن کرنی تھی۔
عمار کے مطابق رات 12 یا 12:30 بجے باقی سب اپنے کمروں میں جا کر کھانا کھا کر سو جاتے، لیکن وحاج علی نے سرگودھا میں ایک چھوٹا سا جم ڈھونڈ نکالا تھا اور وہ رات ایک بجے وہاں جا کر اپنی ورزش مکمل کرتے تھے۔
ان کے مطابق یہی ڈسپلن وحاج کو باقیوں سے الگ کرتا ہے — کچھ زیادہ کرنے کی کوشش، اپنی اسٹارڈم کو حقیقت مان کر نہ بیٹھنا، اور ہر سین میں خود کو ثابت کرنا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں وحاج پر فخر ہے، وہ ان کی کامیابی پر خوش ہیں اور وہ اس کامیابی کے ہر اونس کے حقدار ہیں۔
کردار پر بات
کردار کے بارے میں عمار خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اور اداکار اسے اپنے انداز میں بہت اچھا کر سکتا تھا، مگر پوری دنیا میں کوئی بھی مٹی دے باوے کے بالا کو ان سے بہتر ادا نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بات دوستی کی وجہ سے نہیں کہی، وہ واقعی یہ مانتی ہیں۔
مٹی دے باوے ہر بدھ اور جمعرات رات آٹھ بجے نشر ہوتا ہے۔ اسے فائزہ افتخار نے لکھا ہے جبکہ سید وہاجت حسین اس کے ہدایت کار ہیں۔ ڈرامے میں ماہرہ خان اور وحاج علی پہلی بار کسی ٹیلی ویژن ڈرامے میں ایک ساتھ ہیں: ماہرہ بلقیس عرف بلو کا کردار کر رہی ہیں اور وحاج اقبال عرف بالا کا۔ دونوں کردار پہلے ایک دوسرے کے محبوب تھے، مگر بالا کی قید نے ان کے تعلق کو بدل دیا۔
سبق یہ ہے کہ ٹیلنٹ کے ساتھ اگر رات ایک بجے والا ڈسپلن بھی ہو، تو مقابلہ کس سے؟ آپ ہی بتائیں، آپ سے رات ایک بجے جم جانا ہو جاتا ہے؟