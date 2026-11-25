اسلام آباد یونائیٹڈ کی بڑی جیت: میٹ ہنری کی ٹیم میں انٹری
اسلام آباد یونائیٹڈ نے نیوزی لینڈ کے تجربہ کار فاسٹ بولر میٹ ہنری کو پی ایس ایل 12 کے لیے ڈائریکٹ سائننگ کے طور پر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے۔ تین مرتبہ چیمپئن رہنے والی اس ٹیم نے منگل کو ہنری کی سائننگ کا اعلان کیا، جس کے لیے انہیں 7.07 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔
میٹ ہنری پہلی بار اس ٹورنامنٹ میں نظر آئیں گے۔ وہ اپنے ساتھ بین الاقوامی کرکٹ کا بھرپور تجربہ لے کر آئے ہیں، جس میں 35 ٹیسٹ، 96 ون ڈے اور 45 ٹی 20 انٹرنیشنلز شامل ہیں۔ انہوں نے تینوں فارمیٹس میں مجموعی طور پر 383 وکٹیں لی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 199 ٹی 20 میچز کھیل کر 231 وکٹیں حاصل کی ہیں اور آئی پی ایل، دی ہنڈریڈ، وائٹیلیٹی بلاسٹ اور میجر لیگ کرکٹ جیسے بڑے مقابلے بھی کھیل چکے ہیں۔
پی ایس ایل 12 کے میچز مارچ 18 سے 2 مئی 2027 تک پاکستان کے پانچ سے چھ مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ پورے ٹورنامنٹ کے دوران 46 دنوں میں 44 میچز ہوں گے۔
دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 12 کے لیے پری سیزن روڈ میپ جاری کر دیا ہے۔ تمام آٹھ ٹیموں کے لیے اپنے پلیئر ریٹینشن لسٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ 13 جنوری 2027 ہے، جبکہ پلیئرز کی نیلامی 23 جنوری کو ہوگی۔
قوانین کے مطابق، ٹیموں کے پاس ڈائریکٹ سائننگ کے لیے 23 نومبر تک کا وقت تھا، جس کے تحت ہر ٹیم ایک ایسا مارکیز پلیئر سائن کر سکتی ہے جس نے پی ایس ایل 10 یا 11 میں حصہ نہ لیا ہو۔ ایک اہم تبدیلی یہ بھی ہے کہ اس بار نیلامی میں رائٹ ٹو میچ (RTM) کا آپشن نہیں ہوگا، یعنی ٹیمیں اپنے کسی پرانے کھلاڑی کو واپس لینے کے لیے دوسری ٹیم کی بولی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔