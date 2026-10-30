عاطف اسلم اور سارہ بھروانہ کی دبئی میں دیوالی پارٹی، لُکس نے دھوم مچا دی!
دبئی میں دیوالی کی ایک پُررونق پارٹی میں پاکستانی گلوکار عاطف اسلم اور ان کی اہلیہ سارہ بھروانہ نے شرکت کر کے سوشل میڈیا پر دھمال مچا دی۔ دونوں نے اس خاص موقع کے لیے روایتی لباس کا انتخاب کیا جو مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ خوبصورت لمحات گلیکسی لالی وُڈ نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیے۔
عاطف اسلم نے اس موقع پر ایک سادہ مگر شاندار آئیوری کُرتا پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ میچنگ کھلے پاجامے اور ایک سٹول نے ان کے لُک کو مکمل کیا۔ بھئی، سادگی میں بھی جتنا سٹائل ہو سکتا ہے، عاطف بھائی نے ثابت کر دکھایا کہ وہ اس کے ماسٹر ہیں۔ ان کا انداز واقعی بہت نفاست بھرا تھا۔
دوسری طرف، سارہ بھروانہ نے تو پارٹی کا سماں ہی بدل دیا۔ انہوں نے ایک چمکدار گولڈ بلاؤز، ایک پیٹرن والی سکرٹ، اور زنگ آلود رنگ کا ایک دُوپٹا چُنا جس کے کنارے پر خوبصورت کڑھائی تھی۔ ایک بڑے سائز کا نیکلس جس میں سبز رنگ کا لٹکن لگا تھا، ان کی ڈریسنگ کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سارہ کی انتخاب نے واقعی محفل میں رنگ بھر دیے، اور یہ لُک ایک دم فیسٹیو اور پرجوش لگ رہا تھا۔
ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جوڑا دیگر مہمانوں کے ساتھ پھولوں اور لٹکتی روشنیوں کے ایک شاندار پس منظر میں پوز دے رہا ہے۔ ایک تصویر میں سارہ کو کڑھائی والے نسلی لباس میں ملبوس خواتین کے ساتھ پوز دیتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر تصاویر میں وہ اور عاطف مسکراتے ہوئے مہمانوں کے ساتھ کیمرے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں۔ دبئی کی یہ تقریب واقعی بہت یادگار رہی ہوگی! اب بتائیں، آپ کو ان کا یہ فیسٹیو لُک کیسا لگا؟ کیا یہ ہٹ تھا یا فلاپ؟