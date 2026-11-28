عاطف اسلم نے دبئی کنسرٹ میں 'دھورندھر' کا گانا گا کر سب کو حیران کر دیا
پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے 27 نومبر کو دبئی میں اپنے کنسرٹ کے دوران نصرت فتح علی خان کی ایک کلاسک قوالی گائی، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ گانا 'جان سے گزرتے ہیں' کے نام سے رنویر سنگھ کی فلم 'دھورندھر: دی ریوینج' میں شامل ہونے کے بعد ایک بار پھر زیادہ مقبول ہوا ہے۔
اس فلمی ورژن میں ششوات سچدیو اور نصرت فتح علی خان کی موسیقی ہے، جس میں خان صاحب اور سچدیو کی آوازیں شامل ہیں۔ یہ اصل میں استاد نصرت فتح علی خان کی 1977 کی قوالی 'دل پہ زخم کھاتے ہیں' پر مبنی ہے۔ کنسرٹ میں آئے لوگوں نے سوشل میڈیا پر کلپس شیئر کرتے ہوئے اسے عاطف کے لائیو سیٹ کا ایک غیر متوقع کراس اوور قرار دیا ہے۔
قوالی کے ساتھ ساتھ عاطف اسلم نے حسن جہنگیر کا مشہور گانا 'ہوا ہوا' بھی گایا۔ یہ گانا 1994 کی ایکشن فلم 'انصاف اپنے لہو سے' کے ساؤنڈ ٹریک کا حصہ تھا اور بعد میں 2017 کی فلم 'مبارکان' میں بھی سنایا گیا۔
یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت میں پاکستانی مواد پر پابندیوں کی بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ مبینہ طور پر 26 نومبر کو وزارت اطلاعات و نشریات نے نیٹ فلکس کو 8 مئی 2025 کی اس ایڈوائزری پر عمل کرنے کی یاد دہانی کروائی جس میں پاکستان سے آنے والے مواد تک رسائی محدود کی گئی تھی۔ یہ اقدام AICWA اور FWICE جیسی فلم تنظیموں کی جانب سے پاکستانی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' کی مجوزہ بھارتی ریلیز پر اعتراضات کے بعد سامنے آیا ہے۔
بھارت میں پاکستانی فنکاروں پر پابندیوں سے پہلے عاطف اسلم کے بہت سے گانے وہاں ہٹ رہے تھے، جن میں 'وہ لمحے وہ باتیں'، 'تیرے بن'، 'پہلی نظر میں'، 'تو جانے نہ'، 'تیرا ہونے لگا ہوں'، 'جینے لگا ہوں' اور 'دل دیاں گلاں' شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے انڈی پاپ سنگلز جیسے 'عادت'، 'دوری'، 'میری کہانی' اور 'تاجدارِ حرم' بھی بھارتی سننے والوں میں کافی مقبول رہے ہیں۔
ویسے عاطف بھائی کا یہ نیا انتخاب کافی بولڈ تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کلاسک قوالی کا یہ ورژن ان کی آواز میں جچ رہا تھا؟