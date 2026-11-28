جوجی صرف پارٹی نہیں کرتا، پراپرٹی آفس بھی چلاتا ہے: مبشر محمود
ڈرامہ مٹی دے باوے میں جوجی کا کردار نبھانے والے اداکار مبشر محمود نے مداحوں کے ایک بڑے سوال کا جواب دیا ہے کہ آخر جوجی زندگی گزارنے کے لیے کرتا کیا ہے؟ اداکار کے مطابق جوجی محض ایک 'پارٹی بوائے' نہیں ہے بلکہ وہ ایک پراپرٹی آفس چلاتا ہے اور روزانہ کام پر جاتا ہے۔
مبشر محمود نے واضح کیا کہ جوجی روزانہ کام کرتا ہے اور ہر روز ایک ڈیل کلوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خیال میں یہ ایک کامیاب بزنس ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کہانی میں کوثر باجی بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جوجی گھر پیسے لاتا ہے۔
جوجی اپنے بھائی بالا کے ساتھ وفاداری اور اپنی بھجائیوں کو ہینڈل کرنے کے انداز کی وجہ سے ڈرامے کے پسندیدہ ترین کرداروں میں سے ایک بن چکا ہے۔ تاہم، کچھ ناظرین کو یہ گمان تھا کہ شاید جوجی کا کوئی مستقل کام نہیں ہے اور وہ صرف پارٹیوں میں وقت گزارتا ہے۔
اداکار نے اپنے کردار کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جوجی کی زندگی میں کافی ٹراما رہا ہے، اس لیے اس وقت وہ تھوڑی بہت تفریح اور انجوائے کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے روزگار ہے۔
مبشر محمود نے اس سے پہلے بھی 'ڈر سی جاتی ہے سلا'، 'جیون نگر' اور 'زرد پتوں کا بن' جیسے سنجیدہ پراجیکٹس میں کام کیا ہے اور وہ جلد ہی ڈرامہ 'منوارہ کا خادم' میں بھی نظر آئیں گے۔
سچی بات تو یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیلز کر کے گھر پیسے لانا اور پھر پارٹیوں میں گھومنا ہی تو اصل لائف گول ہے، ہے نا؟