عامر خان اب ساؤتھ ممبئی میں شفٹ ہو گئے ہیں، وجہ بھی پتہ چل گئی
عامر خان اپنی اہلیہ گوری سپراٹ کے ساتھ کولابا کے ایک لگژری اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی آنے والی اسپورٹس ڈرامہ فلم 'لالکارا' کی تیاریوں کو آسان بنانے کے لیے کیا ہے۔ عامر خان بانڈرا والے گھر سے اس لیے نکلے تاکہ وہ جنوبی ممبئی کے ایک لیگیسی کلب میں ہونے والی کرکٹ ٹریننگ کے قریب رہ سکیں۔
فلم 'لالکارا' میں عامر خان کرکٹر لالا امرناتھ کا کردار نبھا رہے ہیں، جس کی کہانی 1947 کی تقسیم کے بعد 1952 میں ہونے والی پہلی انڈیا پاکستان ٹیسٹ سیریز کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم کی ڈائریکشن اشتوش گوواریکر کر رہے ہیں۔ عامر خان کے ساتھ ساتھ وکرانت مسے، جتیندر کمار اور دھیریا کروا بھی کرکٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔
کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو دو سابق بھارتی کرکٹرز ٹرین کروا رہے ہیں جنہوں نے فلم '83' کے وقت بھی اداکاروں کو کوچ کیا تھا۔ عامر خان اس وقت ایک ڈائیٹیشن کے بتائے ہوئے سخت ویجیٹیرین ڈائٹ پلان پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ ٹیم کا کہنا ہے کہ لک ٹیسٹ کے بعد عامر خان لالا امرناتھ کے رول کے لیے بالکل پرفیکٹ لگ رہے ہیں، جبکہ وکرانت مسے عبدالحفیظ کارڈر کا کردار ادا کریں گے۔
ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اکتوبر کے وسط سے اداکاروں کے ریڈنگ سیشنز بھی شروع ہو چکے ہیں۔ عامر خان نے کہانی، اسکرین پلے اور ڈائیلاگز لکھنے والے پیوش مشرا اور نیرج سنگھ کے ساتھ کئی میٹنگز کی ہیں۔ عامر کو یہ کہانی سناتے ہی بہت پسند آ گئی تھی۔
فلم کی شوٹنگ 4 جنوری 2027 کو شروع ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عامر خان اور اشتوش گوواریکر نے اپنی فلم 'لگان' کی شوٹنگ بھی اسی تاریخ کو شروع کی تھی۔ نومبر اور دسمبر کے مہینے مکمل طور پر ٹریننگ کے لیے رکھے گئے ہیں۔
اس سب کے علاوہ عامر خان کے بانڈرا والے گھر کی رینوویشن کا کام بھی چل رہا ہے،
اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ عامر خان کی یہ 'پرفیکشن' گراؤنڈ پر کتنی نظر آتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟