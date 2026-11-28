مليالم فلم Half کا ایشین پریمیئر IFFI گوا میں دھوم دھام سے ہوا
ملیالم فلم Half کا ایشین پریمیئر 57ویں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا (IFFI) گوا میں کامیابی سے منعقد ہوا۔ فلم کا اسکریننگ پناجی کے PVR INOX آڈیٹوریم 4 میں ہوا جہاں ہال مکمل بھرے ہوئے تھے اور ریڈ کارپٹ ایونٹ سمیت اسکریننگ کے دوران فلم کو زبردست رسپانس ملا۔
فلم میں رنجیت ساجیو، امالا پال، عباس، ایشوریہ راج اور شری کانت مورالی نے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ پروڈیوسر این ساجیو 24 نومبر کی شام کو ہونے والے ریڈ کارپٹ ایونٹ میں کاسٹ اور کرو کے ساتھ شریک ہوئیں۔ اس ایونٹ کے بعد فلم کی اسکریننگ کی گئی۔ فلم کے تھیم، بیانیے کے انداز اور ایکشن بیک ڈراپ نے سامعین کی توجہ حاصل کی اور دیکھنے والوں کی جانب سے اسے بھرپور پذیرائی ملی، جس پر فلمی ٹیم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
اسکریننگ سے پہلے پریس کانفرنس کے دوران کاسٹ اور کرو نے فلم کے کرداروں اور تھیم پر بات کی، ساتھ ہی انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز کا حصہ بننے کے تجربات بھی شیئر کیے۔ ٹیم نے عالمی سطح پر ملیالم سینما کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور ایشین پریمیئر سے اپنی توقعات پر بھی گفتگو کی۔
Half اب تک ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول، فینٹاسٹک فیسٹ، سیٹگس فلم فیسٹیول اور بیونڈ فیسٹ جیسے بڑے عالمی میلوں میں دکھائی جا چکی ہے۔ یہ پہلی ملیالم فلم ہے جسے ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے 'مڈ نائٹ میڈنس' سیکشن میں اسکرین کیا گیا۔ IFFI گوا میں ایشین پریمیئر کے ساتھ فلم نے اپنے عالمی سفر میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔
فلم کی اداکارہ ایشوریہ راج کے مطابق "ایکشن خالص غصے سے آتا ہے"۔ سمجاد کے ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم کو پروین وشوانتھ نے مشترکہ طور پر لکھا ہے۔ فلم کی سنیماٹوگرافی پپینُو نے، ایڈیٹنگ مہیش بھاونینٹ نے، ساؤنڈ ڈیزائن وشنو گووند نے اور میوزک متھن مکنڈن نے ترتیب دیا ہے۔ اس فلم کی پان-انڈین تھیٹریکل ریلیز جنوری میں طے ہے، اور IFFI گوا میں ملے رسپانس نے اس ریلیز کے لیے توقعات مزید بڑھا دی ہیں۔