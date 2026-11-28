میلے گیڈروئک کو تقریباً چالیس سال بعد اپنی کھوئی ہوئی جیکٹ مل گئی
کامیڈین اور ٹی وی پریزنٹر میلے گیڈروئک کی وہ لیدر جیکٹ، جسے وہ یونیورسٹی کے دوران روزانہ پہنتی تھیں، تقریباً چار دہائیوں کے بعد ایک چیریٹی شاپ سے مل گئی ہے۔ یہ 1950 کی دہائی کی ایک اوریجنل ہائی وے مین لیدر جیکٹ ہے جسے میلے نے لندن کی ایک مارکیٹ سے خریدا تھا۔
اس جیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک کتا پینٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی راک بینڈ 'The Dogs D’Amour' کا نام لکھا ہوا ہے۔ میلے نے اس جیکٹ کے لیبل میں اپنا نام 'Melanie Giedroyc' لکھ کر ایک ٹیگ سیوایا تھا، جس نے اسے ڈھونڈنے میں مدد کی۔
اس سال کے آغاز میں، سٹراڈ، گلوئسٹرشائر میں ایک اوکسفیم (Oxfam) شاپ کی منیجر کو یہ جیکٹ بیک روم میں ملی۔ جب وہ ریسرچ کے لیے تصاویر لینے کے لیے جیکٹ کی لائننگ ٹھیک کر رہی تھیں، تو انہیں وہاں میلے کا نام نظر آیا۔ اس کے بعد چیریٹی شاپ نے میلے سے رابطہ کیا اور ان کی جیکٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرائی۔
میلے نے اکتوبر میں جیکٹ پہن کر دیکھا اور بتایا کہ یہ اب انہیں پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہی ہے، لیکن اس کا رنگ اب بھی بہت اچھا ہے اور خوشبو بھی وہی ہے۔ انہوں نے مذاقاً کہا کہ وہ یونیورسٹی میں خود کو بہت 'کول' اور 'راک اینڈ رول' سمجھتی تھیں، مگر جیکٹ میں نام کا ٹیگ سیونا بالکل بھی 'راک اینڈ رول' کام نہیں تھا۔
اوکسفیم سٹراڈ شاپ کی منیجر زوئی کینڈی کے مطابق، یہ جیکٹ کئی سالوں سے بیک روم میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے ونٹیج ڈیزائن اور ہاتھ سے بنی پینٹنگ کو دیکھ کر اسے باہر نکالا تھا۔
یہ جیکٹ اب اوکسفیم میں تقریباً 200 پاؤنڈ کی قیمت پر فروخت کے لیے دستیاب ہوگی۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم غربت اور عدم مساوات کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ میلے کا کہنا ہے کہ یہ جیکٹ اب کسی ایسے شخص کو ملنی چاہیے جو 'The Dogs D’Amour' کو پہننے کے لیے کافی کول ہو۔
کیا آپ کی بھی کوئی ایسی چیز ہے جو سالوں پہلے گم ہوئی تھی اور اب مل جائے تو آپ اسے واپس رکھیں گے یا کسی اور کو دے دیں گے؟