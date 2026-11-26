lahore qalandars کی direct signing: kamindu mendis کی انٹری اور harry brook کا نکلا پتا
لاہور قلاندرز نے اگلے PSL سیزن کے لیے سری لنکن بیٹسمین کامنڈو مینڈس کو بطور ڈائریکٹ سائننگ ٹیم میں شامل کر لیا ہے۔ فرینچائز کے مالک سمیع رانا نے بتایا کہ مینڈس کو 6.38 کروڑ روپے میں سائن کیا گیا ہے اور وہ پورے ٹورنامنٹ کے لیے دستیاب ہوں گے، جس سے ٹیم کی مڈل آرڈر بیٹنگ کو ایک بڑا بوسٹ ملے گا۔
سمیع رانا کے مطابق، ٹیم کی پہلی ترجیح اپنے اس کور اسکواڈ کو برقرار رکھنا تھا جو کئی سالوں سے فرینچائز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شروع میں انہوں نے کسی بھی ڈائریکٹ سائننگ کو نہ کرنے پر غور کیا تھا تاکہ اخراجات کم رکھے جائیں اور اسکواڈ بنانے کی حکمتِ عملی میں زیادہ لچک رہے، لیکن مڈل آرڈر بیٹسمین کی ضرورت کی وجہ سے مینڈس کو منتخب کیا گیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ قلاندرز نے انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک سے بھی بات کی تھی۔ سمیع رانا نے انکشاف کیا کہ بروک لاہور قلاندرز کی نمائندگی کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن اپنی شادی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ ٹورنامنٹ کے لیے دستیاب نہیں تھے۔
مینڈس کو منتخب کرنے کی ایک بڑی وجہ ہیڈ کوچ شان ٹائٹ کا ان کے ساتھ پہلے کام کرنے کا تجربہ تھا۔ رانا نے مینڈس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ تینوں فارمیٹس کے ایک تجربہ کار کھلاڑی ہیں اور اس سال ان کا T20 اسٹرائیک ریٹ 150 سے زیادہ رہا ہے۔ انہوں نے سری لنکن کھلاڑیوں کی بیٹنگ انٹیلیجنس اور پارٹنرشپ بنانے کی مہارت کی بھی تعریف کی۔
کھلاڑیوں کے IPL کو PSL پر ترجیح دینے کے حوالے سے سمیع رانا کا کہنا تھا کہ فرینچائز کسی بھی کھلاڑی کو IPL میں شرکت سے روکنے پر مجبور نہیں کر سکتے، صرف درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ نیلامی میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ مینڈس نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ IPL کے مقابلے میں PSL کو ترجیح دیں گے اور پورے سیزن کے لیے دستیاب رہیں گے۔