ہیرو بننے کے لیے جوان ہونا ضروری نہیں: نبیل ظفر نے بتایا کیوں پاکستان کو مزید کامیڈی کی ضرورت ہے
نبیل ظفر کا ماننا ہے کہ ایک ہیرو بننے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ اعزاز صرف بڑوں کے لیے ہے۔ ان کے مطابق مضبوط اور جاندار کردار کسی بھی عمر میں سامنے آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی اسکرین پر ہیروز کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے فلم 'دی گاڈ فادر' میں مارلون برانڈو کی مثال دی کہ کیسے ایک بڑی عمر کا کردار بھی اتنا ہی اثر رکھتا ہے جتنا کہ کوئی نوجوان پروٹینگونسٹ۔ انہوں نے فلم 'وارث' کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک کہانی میں کئی ہیروز ہو سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ پوری کہانی صرف ایک روایتی لیڈنگ رول کے گرد گھومے۔
نبیل ظفر ایک پاکستانی ٹیلی ویژن اداکار، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر ہیں جنہوں نے نوے کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔
بلبلے کی کامیابی اور ٹیم ورک
سٹکوم 'بلبلے' کے ساتھ اپنے 17 سالہ سفر پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس شو کی کامیابی کے پیچھے ٹیم کی بے مثال ہم آہنگی ہے۔ انہوں نے ایک حیران کن انکشاف کیا کہ اداکاروں اور شو کے درمیان کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک 'لفظی معاہدہ' یا زبانی بات چیت پر کام چل رہا ہے، جبکہ تحریری کنٹریکٹ صرف ان کے اور چینل کے درمیان ہے۔ ان کے بقول موجودہ دور میں ایسا ہونا حیران کن ہے، لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی ٹیم کتنی مضبوط ہے۔
نبیل ظفر نے بتایا کہ شروع میں انہوں نے یہ شو صرف پیسے کمانے کے لیے شروع کیا تھا، لیکن اب یہ ان کے لیے ایک 'تھراپی' بن چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں نے انہیں بتایا کہ ان کے بچوں نے بلبلے دیکھ کر اردو سیکھی ہے۔
کامیڈی کی ضرورت اور سوشل میڈیا کا شور
معاشرے میں موجود مشکلات اور ذہنی دباؤ کے تناظر میں انہوں نے پاکستان میں کامیڈی کی بڑھتی ہوئی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب لوگ پہلے ہی اتنے مسائل سے گھرے ہوں تو انہیں ایسی تفریح کی ضرورت ہے جو انہیں زندگی کے تناؤ سے تھوڑی دیر کے لیے دور لے جائے۔
انڈسٹری میں آنے والی تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوے کی دہائی میں شروعات کے وقت آمدنی بہت کم تھی، جبکہ آج کل کے فنکاروں کے پاس زیادہ مواقع ہیں۔ تاہم، وہ اداکاروں کی سوشل میڈیا پر ہر وقت موجودگی کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فنکار کا تھوڑا دور رہنا اس کی کشش کو بڑھاتا ہے۔ انہوں نے فہاد خان کی مثال دی کہ وہ سوشل میڈیا پر کم نظر آتے ہیں مگر پھر بھی مقبول ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خود بھی ایل پچینو اور رابرٹ ڈی نیرو کے پوسٹرز لگاتے تھے کیونکہ وہ نادراً ہی لوگوں کے سامنے آتے تھے، جبکہ اب ہر چیز آن لائن دستیاب ہے جس سے فنکار کی پرائیوسی ختم ہو گئی ہے۔
فلم انڈسٹری اور پیسے کا نظام
پاکستانی سینما کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 2012 میں بلبلے پر فلم بنانے کا منصوبہ تھا، لیکن بجٹ بڑھنے کی وجہ سے اس پر کام نہیں ہو سکا۔ انہوں نے فلم سازی میں ادائیگیوں اور رائلٹی کے ایک منصفانہ نظام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ پروڈیوسرز، اداکاروں اور رائٹرز سب کو فائدہ ہو۔
سرکاری فنڈنگ کے بارے میں ان کا موقف تھا کہ صرف پیسے دے دینا کافی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 کروڑ روپے دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کے خیال سے یہ رقم صرف ایک مخصوص معیار پر پورا اترنے والے اچھے فلم میکرز کو ملنی چاہیے۔ انہوں نے خود اس کے لیے اپلائی نہیں کیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اتنے پیسوں میں بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا اور ایک اچھی فلم تبھی بنتی ہے جب اس کا بزنس ماڈل درست ہو۔
آخر میں انہوں نے اعتراف کیا کہ بلبلے کی طویل کامیابی صرف ٹیلنٹ یا انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی مرضی شامل ہے۔