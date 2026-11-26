ہانیہ عامر کا نیا لک: فیشن یا فیل؟
ہانیہ عامر 25 نومبر کی رات 'جو بچیں سنگ سمیٹ لو' کے لانچ ایونٹ میں ایک موو (mauve) رنگ کے سلک گاؤن میں نظر آئیں جس کا انداز دیسی تھا اور اس پر گلے، شولڈر اسٹریپس اور ہپ کے پاس فلورل لیس کی کڑھائی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ نیک پیس پہنا تھا اور شارٹ بب کے ساتھ ایک سلییک ہیئر پیس استعمال کیا تھا۔
لیکن لگتا ہے یہ لک مداحوں کو بالکل نہیں بھایا۔ سوشل میڈیا پر لوگ ہانیہ کے اس آؤٹ فٹ کو 'آؤٹ ڈیٹڈ' اور 'انڈر ویلمنگ' کہہ رہے ہیں۔ ایک صارف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لباس 90 کی دہائی کی کسی برتھ ڈے پارٹی جیسا لگ رہا ہے، جبکہ ایک دوسرے نے اسے مڈل اسکول کے پیجنٹ شو جیسا قرار دے کر اسے 'کرنج' کہا۔
تنقید صرف کپڑوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہانیہ کی وِگ (wig) پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور فینز کا کہنا ہے کہ انہیں مہنگے ہیئر ایکسٹینشنز پر انویسٹ کرنا چاہیے۔ مشی خان نے بھی ہانیہ کے اسٹائلسٹ پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے اسٹائلسٹ کو 'ٹمبکٹو' بھیج دینا چاہیے۔
سوشل میڈیا پر کچھ صارفین کا ماننا ہے کہ اتنی امیر سلیبریٹی ہونے کے باوجود ہانیہ کا لباس 'سستا' لگ رہا ہے اور انہیں فوراً اپنا اسٹائلسٹ بدل لینا چاہیے۔
ویسے تو ہانیہ عامر انسٹاگرام پر 19.9 ملین فالوورز کے ساتھ سب سے زیادہ فالو کی جانے والی پاکستانی سلیبریٹی ہیں اور حال ہی میں ان کی ڈرامہ سیریل 'میری زندگی ہے تو' کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا، لیکن اس بار ان کا فیشن سینس سب کو مایوس کر گیا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہانیہ کو واقعی اپنا اسٹائلسٹ بدل لینا چاہیے یا یہ صرف ایک 'ایکسپیرمنٹ' تھا؟