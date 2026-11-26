سلیم شیخ کی بیٹی سیلینا کی شادی کی رونقیں: مہندی اور سنگیت کی جھلکیاں
سلیم شیخ کی بیٹی سیلینا کی شادی کی خوشیاں شروع ہو گئی ہیں۔ سیلینا اور ان کے منگیتر ابراہیم شیخ، جن کی منگنی جون 2025 میں ہوئی تھی، اب شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں۔
تقریبات کا آغاز مائیوں کی تقریب سے ہوا جس میں سیلینا نے مہندی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا، جبکہ ابراہیم شیخ سادہ سفید کرتا شلوار میں نظر آئے۔ اس موقع پر گھر والوں اور دوستوں نے ایک دوسرے کے چہروں پر ابٹن لگا کر جشن منایا۔
اس کے بعد سنگیت کی رات آئی جہاں سیلینا نے گولڈ کلر کی بھاری کام والی ساڑھی اور خوبصورت سنہری جیولری پہن کر سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سلیم شیخ سمیت پورے خاندان نے اس رنگین تقریب کا بھرپور لطف اٹھایا۔
سلیم شیخ اپنی اہلیہ نوشین شیخ کے ساتھ 1999 سے شادی شدہ ہیں اور ان کی تین بیٹیاں ہیں، جن میں نشمیا، سیلینا اور انعمتا شامل ہیں۔ نشمیا کی شادی 2022 میں ہوئی تھی اور اب 2026 میں سیلینا کی باری ہے۔
سچ بتائیں تو گولڈ ساڑھی والا لک واقعی کمال تھا، بالکل ویسا ہی جیسا ایک گرینڈ پاکستانی ویڈنگ میں ہونا چاہیے۔ آپ کو سیلینا کا مائیوں والا مہندی لک زیادہ پسند آیا یا سنگیت والی گولڈ ساڑھی؟