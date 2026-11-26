سدف فواد خان کے لک اور رویے پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑی
کراچی میں نیٹ فلکس کی آنے والی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیت لو' کے گرینڈ ٹریلر اور میوزک لانچ کے دوران اداکار فواد خان اپنی اہلیہ، سدف فواد خان کے ساتھ نظر آئے۔ تاہم، اس اسٹار اسٹڈڈ ایونٹ میں جوڑے کی موجودگی سوشل میڈیا پر شدید بحث کا موضوع بن گئی، جہاں سدف کے لباس، ان کے تاثرات اور مجموعی رویے پر صارفین نے تنقید کی ہے۔
فیشن اور لک پر تبصرے
ایونٹ کے لیے سدف نے برگنڈی رنگ کا ٹیلرڈ پینٹ سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وائڈ لیگ ٹراؤزرز شامل تھے۔ اپنے لک کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے روایتی ملٹی کلرڈ جیم اسٹون چوکر کا انتخاب کیا تھا۔ دوسری جانب فواد خان نے کالی ٹیکسچرڈ مینڈارین کالر والی سوٹ پہنا تھا جس پر سرخ رنگ کی پھولوں والی کڑائی تھی، اور ساتھ میں کالی پینٹ اور فارمل جوتے پہنے ہوئے تھے۔
جیسے ہی ایونٹ کی تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر گردش کرنے لگیں، صارفین کی جانب سے ملے جلے ردعمل سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے سدف کے فیشن کے انتخاب پر سوال اٹھائے اور یہ رائے دی کہ وہ اپنے شوہر سے بڑی نظر آ رہی ہیں۔
رویے اور تاثرات پر تنقید
سوشل میڈیا صارفین نے صرف لباس ہی نہیں بلکہ سدف کے تاثرات کو بھی نشانہ بنایا۔ کئی تبصروں میں انہیں سنجیدہ، غیر دوستانہ اور بے سکون قرار دیا گیا۔ کچھ صارفین نے تو ان کے رویے کا موازنہ بھارتی اداکارہ جیا بچن سے بھی کر دیا۔
اس کے علاوہ، تصاویر میں سدف کی فواد خان کے ساتھ مسلسل موجودگی پر بھی اعتراضات کیے گئے۔ کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ انہیں فواد کو عوامی موجودگی میں زیادہ انفرادی توجہ حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔
نیٹ فلکس ڈیبیو اور پس منظر
فواد خان پاکستان کے ایک انتہائی مشہور اداکار ہیں جو 'ہمسفر'، 'زندگی گلزار ہے'، 'داستان'، 'اکبری اصغری' اور 'اشک' جیسے مقبول ڈراموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ فلموں میں ان کی شہرت 'خدایا کے لیے' اور 'دی لیجنڈ آف مولا جٹ' جیسی فلموں سے ملی، جبکہ بالی ووڈ کی فلمیں 'خوبصورت' اور 'کپور اینڈ سنز' نے انہیں بین الاقوامی سطح پر پہچان دلائی۔
اداکار اب اپنی نیٹ فلکس ڈیبیو کے لیے تیار ہیں، جہاں ان کی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیت لو' 4 دسمبر 2026 کو ریلیز ہونے والی ہے۔
اگرچہ سوشل میڈیا پر منفی تبصرے سامنے آئے، لیکن اس جوڑے کی موجودگی نے ایونٹ میں کافی ہلچل مچا دی اور وہ اس اسٹار اسٹڈڈ لانچ کے سب سے زیادہ زیرِ بحث رہنے والے لوگوں میں شامل رہے
سچ بتائیں، کیا سدف کا پینٹ سوٹ واقعی اتنا برا تھا یا لوگ بس بلاوجہ کی باتیں کر رہے ہیں؟