سحر ہاشمی نے 'دارِ نجات' کی کہانی کے پیچھے چھپی تلخ حقیقت پر بات کی
پاکستانی اداکارہ سحر ہاشمی نے اپنے ڈرامے 'دارِ نجات' کے موضوعات پر بات کرتے ہوئے 1990 کی دہائی میں پرورش پانے والی لڑکیوں کی معصومیت اور ان کی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے۔ انسٹاگرام پر بی ٹی ایس (BTS) جھلکیاں شیئر کرتے ہوئے سحر نے بتایا کہ یہ کہانی غلط بھروسے کے خطرات اور نئی نسل کی حفاظت کے لیے بڑوں کی ذمہ داریوں کو اجاگر کرتی ہے۔
سحر نے بتایا کہ ٹیم نے 1990 کی دہائی کی معصومیت، سادگی اور رومانس کو کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس دور کا ذکر کیا جب لڑکیوں کی بیرونی دنیا سے رسائی بہت محدود تھی اور وہ اپنے اردگرد موجود خطرات سے بے خبر ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے بھروسے اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اداکارہ نے بڑوں کے لیے ایک پیغام بھی دیا کہ وہ نئی نسل کے لیے زیادہ سمجھدار اور حفاظتی ڈھال بنیں تاکہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک محفوظ اور مہربان دنیا تخلیق کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بڑوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ویسے انسان بنیں جس کی ضرورت انہیں خود بچپن میں تھی۔
اپنے ساتھی اداکار شہریار مناور کی تعریف کرتے ہوئے سحر نے انہیں 'شری' کہا اور انہیں سب سے آسان اور مددگار کو-ایکٹر قرار دیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر ثاقب خان کی تفصیلی رہنمائی کی تعریف کی اور بتایا کہ ایک نئے اداکار کے لیے ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا خوشی کی بات ہے جو ان کی مہارت کو بہتر بنانے میں مدد کرے۔
سحر نے زب بھائی کے جنون، بازے بھائی کی تخلیقی صلاحیتوں اور نعمان سلیم کی بھی تعریف کی، جنہیں انہوں نے سیٹ پر اپنا پسندیدہ ترین شخص بتایا۔ انہوں نے تمام ٹیم کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آنے والی اقساط کے بارے میں اشارہ دیا کہ دیکھنے والوں کے لیے آگے ابھی ایک طویل سفر باقی ہے۔