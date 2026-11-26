PTV کے وہ کلاسک ڈرامے جو آج بھی دیکھنے کے قابل ہیں
پاکستان ٹیلی ویژن نے اس ملک کو ایسی بہترین کہانیاں دیں جو اس وقت سامنے آئیں جب اسٹریمنگ ایپس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ان میں سے سات ایسے سیریلز ہیں جنہیں پاکستانی ناظرین آج بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ PTV ڈیجیٹل نے ان میں سے اکثر کو یوٹیوب پر اپ لوڈ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیا ویور پہلی ایپیسوڈ سے اپنی شروعات کر سکتا ہے۔
کامیڈی اور ابتدائی دور
سب سے پہلے بات کرتے ہیں 'الف نون' کی جسے کمال احمد رضوی نے لکھا تھا۔ اس کامیڈی ڈرامے میں رضوی نے خود 'الن' کا کردار نبھایا اور Rafi Khawar نے 'ننھا' بن کر سب کو ہنسایا۔ اس کا پہلا رن 30 نومبر 1965 کو ختم ہوا جس میں 23 ایپیسوڈز تھے اور یہ لائیو نشر کیے گئے تھے۔ اس وقت کا craze ایسا تھا کہ لوگ ہوٹلوں اور عوامی جگہوں پر اکٹھے ہو کر اسے دیکھتے تھے، اور ٹیلی ویژن سیٹس کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ کئی کمپنیوں نے انہیں امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ شو PTV پر چار بار آیا کیونکہ 1968، 1971 اور 1981 میں اس کے نئے رنز آئے، اور پہلے دو رنز میں اس کا نام 'الف اور نون' تھا۔
حسینہ میاں کی تحریری جادوگری
حسینہ میاں کا لکھا ہوا ایک سیریل 26 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا جو ہفتے میں ایک بار 30 منٹ کے لیے آتا تھا۔ اس میں Shakeel نے 'انکل عرفی' کا کردار ادا کیا جو کینیڈا سے واپس آنے والا ایک پاکستانی تھا، جبکہ Shahla Ahmad نے 'بینا' کا کردار نبھایا۔ Jamshed Ansari کا کردار 'حسنات' اور ان کا پین نائف ناظرین میں بے حد مقبول ہوا۔ اس کی ڈائریکشن Mohsin Ali اور Shirin Vaqar Azim نے کی تھی۔
اسی طرح 1973 میں ہر اتوار 'شہزوری' نشر ہوتا تھا، جو کہ حسینہ میاں کا پہلا سیریل تھا اور اسے مرزا عظیم بیگ چغتائی کے اسی نام کے کام سے ڈھالا گیا تھا۔ اس کی ڈائریکشن Mohsin Ali نے کی تھی۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی سب سے مشہور ڈرامہ رائٹر نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کیا، تو یہ بہترین جگہ ہے۔
سنجیدہ کہانیاں اور فیملی ڈرامے
امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے 'وارث' کو غضنفر علی اور نصرت ٹھاکر نے ڈائریکٹ کیا۔ اس کے 21 ایپیسوڈز 29 دسمبر 1979 کو PTV لاہور سے شروع ہوئے اور 22 مارچ 1980 کو ختم ہوئے۔ یہ سیریل ناقدین اور ناظرین دونوں میں بہت ہٹ رہا تھا اور اس کی پہلی ایپیسوڈ ہفتے کے دن نشر ہوئی تھی۔
پھر بات آتی ہے 'انکہی' کی، جسے حسینہ میاں نے لکھا اور شعیب منصور اور محسن علی نے ڈائریکٹ کیا۔ اس کی کاسٹ میں شہناز شیخ، Shakeel، جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور جمشید انصاری شامل تھے۔ یہ ڈرامہ اپنے وٹی ڈائیلاگز اور شہناز شیخ کی 'سنا' کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت سرحد پار انڈیا میں بھی تھی اور PTV ہوم نے اسے اپریل 2020 میں دوبارہ روزانہ نشر کیا۔ اس کی کاسٹ کے بہت سے لوگ بعد میں حسینہ میاں کے ایک اور سیریل 'تنہائیاں' میں بھی نظر آئے۔
'تنہائیاں' کو شہزاد خلیل نے ڈائریکٹ کیا تھا جس میں شہناز شیخ اور ماریہ خان مرکزی کرداروں میں تھے، جبکہ آصف رضا میر اور بہروز سبزواری بھی شامل تھے۔ یہ کہانی دو بہنوں کے گرد گھومتی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی خالہ کے گھر رہنے جاتی ہیں اور اپنے والدین کا گھر واپس خریدنے کی کوشش کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سیکھتی ہیں کہ گھر کو گھر کیا بناتا ہے۔ اس کا سیکوئل 'تنہائیاں نئے سلسلے' 2012 میں نشر ہوا۔
میڈیکل سیٹ اپ اور یادگار کردار
'دھوپ کنارے' میں کراچی کے ایک ہسپتال میں ڈاکٹروں کی ٹیم کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی دکھائی گئی ہے۔ اسے حسینہ میاں نے لکھا اور ساحرہ کاظمی نے ڈائریکٹ کیا۔ راحت کاظمی اور ماریہ خان نے لیڈ رولز ادا کیے۔ اسے پاکستان کے آل ٹائم فیورٹ سیریلز میں شمار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس شو نے دونوں لیڈز کو ٹیلی ویژن کے سب سے زیادہ مانگے جانے والے ناموں میں شامل کر دیا۔
یہ تمام سیریلز آج کے دور کے ڈراموں کے مقابلے میں تھوڑی سست رفتاری سے چلتے ہیں۔ ان میں جلد بازی میں بنائے گئے سین کم ہیں، باتیں زیادہ ہیں اور کہانیاں کرداروں کے درمیان چھوٹے چھوٹے لمحوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کے ردم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تین چار ایپیسوڈز دیکھنا کافی ہے۔
اگر آپ کو کامیڈی چاہیے تو 'الف نون' سے شروع کریں، اگر ہلکی پھلکی فیملی اسٹوریز پسند ہیں تو 'انکہی' یا 'تنہائیاں' دیکھیں، اور اگر آپ کو ناول جیسا احساس چاہیے تو 'وارث' بہترین ہے। ان سات میں سے چھ سیریلز حسینہ میاں یا امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے ہیں، جو یہ بتاتا ہے کہ PTV کے دور میں ایک اچھے رائٹر کی کتنی اہمیت تھی۔
آپ کا فیورٹ کلاسک ڈرامہ کون سا ہے جسے آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں؟