سیلینا سلیم اور ابراہیم شیخ کی شادی
اداکار سلیم شیخ کی بیٹی سیلینا سلیم نے اپنے منگیتر ابراہیم شیخ سے شادی کر لی ہے۔ یہ نکاح کی تقریب ایک کھلی جگہ پر منعقد ہوئی جس میں صرف قریبی گھر والے، دوست اور شوبز انڈسٹری کی چند معروف شخصیات شامل ہوئیں۔
شادی کے اس خاص دن کے لیے سیلینا نے سفید رنگ کا روایتی آرگنزہ شرارہ پہنا تھا جس پر چاندی کے ستاروں کا کام تھا، جبکہ ان کے دوپٹے پر سنہرا گوٹا لگا ہوا تھا۔ دوسری طرف ابراہیم نے بھی سادگی اختیار کی اور سفید کرتا پاجامہ کے ساتھ کوٹ پہنا۔
سوشل میڈیا پر سلیم شیخ کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی ہیں جن میں وہ اپنی بیٹی کی شادی پر خوشی سے ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس تقریب میں جاوید شیخ، بہروز صابزواری، مومل شیخ، شہروز صابزواری اور صدف کنول سمیت کئی دیگر مہمان بھی موجود تھے۔
ویسے بھی جب باپ اتنا خوش ہو کر ڈانس کرے تو ماحول تو ہٹ ہونا ہی تھا، ہے نا؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔