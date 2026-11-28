نیٹ فلکس کی پہلی پاکستانی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' انڈیا میں بین ہونے کے خطرے میں
نیٹ فلکس اپنی پہلی پاکستانی اوریجنل سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' 4 دسمبر 2026 کو دنیا بھر میں ریلیز کرنے جا رہا ہے۔ تاہم، انڈیا میں اس شو کے بین ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ All India Cine Workers Association (AICWA) نے وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی اور انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منسٹر اشونی وشنو کو خط لکھ کر اس پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ سیریز فرحت اشتیاق کے ناول پر مبنی ہے جسے مومنہ دُرید نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ کہانی سکندر کے گرد گھومتی ہے جو ہارورڈ لا کا طالب علم ہے اور اپنی جذباتی تکلیف سے لڑ رہا ہے، جبکہ لیزا ایک باصلاحیت آرٹسٹ ہے جس کا ماضی کافی پیچیدہ ہے۔ ان دونوں کی ملاقات اٹلی میں ہوتی ہے جہاں سے ان کا سفر محبت اور ہیلنگ کی طرف شروع ہوتا ہے۔
اس شو کی کاسٹ کسی ڈریم ٹیم سے کم نہیں ہے۔ فواد خان، ماہرہ خان، حنیہ عامر، احد رضا میر، حمزہ علی عباسی، اقرا عزیز اور بلال اشرف جیسے بڑے نام اس میں نظر آئیں گے۔ فواد خان 'محمود اختر' کے کردار میں ہوں گے جبکہ ماہرہ خان 'ینگ راحت' اور اقرا عزیز 'لیزا' کا کردار ادا کر رہی ہیں۔
انڈیا میں اس شو کی قسمت کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، لیکن باقی دنیا میں اس کے لیے کافی ایکسائٹمنٹ ہے۔
بھائی، اتنی بڑی کاسٹ ہے، اب بس یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا والے اسے دیکھنے دیں گے یا نہیں؟