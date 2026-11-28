شہرزاد کا پہلا البم 'خودغرضی': خودغرض عورتوں کی کہانی
کمپوزر اور تھیٹر آرٹسٹ شہرزاد نے اپنا پہلا فل لینتھ البم 'خودغرضی' ریلیز کیا ہے، جس میں وہ ایسی عورتوں کی کہانیاں سنا رہی ہیں جنہیں معاشرہ 'خودغرض' سمجھتا ہے۔ اس کانسیپٹ البم کے گانے زیادہ تر اردو میں ہیں اور یہ مختلف کرداروں جیسے کہ سیکس ورکرز، قاتل عورتوں اور گواہوں کی زندگیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
خودغرض عورت کا تصور
اس البم کا مرکزی خیال 'خودغرض عورت' کے گرد گھومتا ہے۔ شہرزاد کے مطابق جنوبی ایشیائی ذہنیت میں تاریخی طور پر خودغرض عورت کو ایک منفی کردار کے طور پر دیکھا گیا ہے، جس کا مطلب ایسی عورت ہے جو تلخ ہو، اعصابی طور پر پریشان ہو یا اولاد سے محروم ہو، جسے اکثر ایک 'چڑیل' کی طرح سمجھا جاتا ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ یہ تصور انہیں عام گفتگو میں سنائی دیتا تھا، جہاں لوگ کسی کی خالہ یا بھابی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات کلاسک انڈین سنیما میں 'ویمپ' کے کرداروں میں بھی دیکھی، جہاں ایسی عورتوں کو پیش کیا جاتا تھا جو اکثر کمرے میں سب سے زیادہ دلچسپ ہوتی تھیں۔
کردار اور موسیقی کا رنگ
البم کے ہر گانے میں ایک نیا کردار ہے۔ مثال کے طور پر 'قاتل' نامی گانے میں ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جسے قتل کرنے کی عادت ہے۔ شہرزاد کے لیے لفظ 'قاتل' ایک ایسی شیطانی نسائی ہستی کی عکاسی کرتا ہے جس سے وہ اپنی ہندی-اردو کی زبان کے تعلق کی وجہ سے متاثر ہوئیں۔
ایک اور گانہ 'اندھیرا' ہے جو سننے والے کو ایک تاریک اور خوفناک جگہ پر لے جاتا ہے۔ شہرزاد اس ماحول کو 'گوتھک اربن انڈر بیلی' اور 'سیٹانیکل کیو وومن' کے طور پر بیان کرتی ہیں، حالانکہ ان کے بقول البم میں کچھ جگہوں پر روشنی کے لمحات بھی موجود ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اپنی آواز کو گہرا اور 'گٹرل' رکھنا ان کے لیے ایک آزادی کی طرح ہے، کیونکہ جنوبی ایشیائی موسیقی میں عام طور پر خواتین کی اونچی آواز کو زیادہ مہارت والا سمجھا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ رجحان اس لیے ہے کیونکہ موسیقی کی ترتیب اکثر مرد پروڈیوسرز اور انجینئرز کرتے تھے، جس کی وجہ سے خواتین کو اپنی آواز مردوں کی رینج کے مطابق ڈھالنی پڑتی تھی۔
زبان اور شناخت کی جنگ
شہرزاد نے اس البم میں انگریزی کے استعمال سے گریز کیا ہے کیونکہ وہ کیلیفورنیا میں پلی بڑھیں اور ابتدائی طور پر صرف انگریزی میں گاتی تھیں۔ تاہم، بعد میں انہوں نے انگریزی کی نوآبادیاتی تاریخ کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی انگریزی میں نہیں گائیں گی، بلکہ صرف جنوبی ایشیا کی مقامی زبانوں کا استعمال کریں گی۔ ان کے نزدیک اس زبان میں جذبات کا اظہار کرنا تکلیف دہ تھا جس نے ان کے آباؤ اجداد کو نوآبادیاتی تسلط میں رکھا۔
تاہم، گانے 'گلوکارہ' میں انگریزی کے کچھ بول موجود ہیں۔ شہرزاد نے بتایا کہ وہ اس گانے میں ارفانہ نامی آرٹسٹ کے ساتھ کام کر رہی تھیں، جو تمل ہیں اور جن کے لیے انگریزی میں گانا ایک قسم کی 'ریکلیمیشن' یا اپنا حق واپس لینے کا عمل ہے۔ شہرزاد کا ماننا ہے کہ ڈائاسپورا (وطن سے دور بسنے والوں) کی آوازیں لچکدار اور غیر متوقع ہوتی ہیں، اس لیے البم میں تھوڑی سی انگریزی کا آنا درست لگتا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کے لیے البم میں اپنی آواز کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں رہنے والی دیگر خواتین کی آوازیں شامل کرنا بہت ضروری تھا۔
نام کی تحریک
شہرزاد نے بتایا کہ ان کا نام قدیم عربی کہانیوں کے اس کردار سے متاثر ہے جس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک ہزار ایک رات تک کہانیاں سنائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ میں پرورش کے دوران جہاں انہیں اپنی طرح کے بہت کم کردار ملے، وہاں شہرزاد کے کردار نے انہیں متاثر کیا، کیونکہ اس نے ایک ظالم سلطنت کے سامنے تشدد کے بجائے کہانیوں کے ذریعے اپنا احتجاج درج کروایا۔
اب وہ اپنی زندگی کے مختلف حصوں کو گھر سمجھتی ہیں، چاہے وہ ان کے والدین کے ساتھ گزارا وقت ہو یا کیلیفورنیا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہیں۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ 'خودغرض' ہونا ہمیشہ برا ہوتا ہے یا یہ صرف ایک لیبل ہے؟