Sajal Aly کی نئی ساڑی لک: مداحوں کی رائے بٹ گئی
سجل علی نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام پر کچھ نئی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں وہ ایک رنگ برنگی بندھنی ساڑی اور بیک لیس بلاؤز میں نظر آ رہی ہیں۔ ان تصاویر کے آنے کے بعد مداحوں کے ملے جلے ردعمل سامنے آئے ہیں۔
اس شوٹ کے لیے سجل نے رنگین ساڑی کے ساتھ اسموکی میک اپ اور ناک کی نتھ پہنی ہے، جبکہ بالوں کو لوز بیچی ویوز میں اسٹائل کیا ہے۔ یہ تمام تصاویر انہوں نے اپنے گھر کی بالکونی میں پوز دیتے ہوئے کھینچوائیں اور پھر اپنے فالوورز کے ساتھ شیئر کیں۔
سوشل میڈیا پر زیادہ تر بحث ان کے بلاؤز کے ڈیزائن پر ہو رہی ہے۔ بہت سے صارفین کا کہنا ہے کہ انہیں ورڈروب کی یہ چوائس پسند نہیں آئی، جبکہ کچھ لوگ اس لک کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ "وہ انڈینز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جب کہ انڈینز ہماری کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔"
سجل علی پاکستان کی بڑی اسٹارز میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 'محمود آباد کی ملکائیں' سے کیا اور پھر ملک کے بڑے پروڈکشنز میں لیڈ رولز ادا کیے۔ وہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں بھی نظر آ چکی ہیں، جس میں فلم 'Mom' اور 'What’s Love Got to Do with It?' شامل ہیں۔
ویسے تو سجل کا اسٹائل وقت کے ساتھ بدلا ہے اور انہوں نے اپنی ایک الگ فیشن سینس بنا لی ہے، لیکن اس بار ان کے مداح اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ یہ لک ہٹ ہے یا فٹ۔