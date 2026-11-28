فریال گوہر نے گانجا سر دکھا کر بیوٹی سٹیریوٹائپس کو دیا چیلنج
اداکارہ فریال گوہر نے Depilex Smileagain Foundation کی ایک مہم کے لیے اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ گانجے سر کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ یہ اقدام کینسر، ایسڈ اٹیک اور شدید جلنے کے زخموں سے متاثرہ خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ جسمانی ظاہری شکل سے زیادہ انسان کی اہمیت ہوتی ہے۔
یہ مہم خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جنہوں نے بالوں کے جھڑنے یا کسی حادثے کی وجہ سے اپنی شکل و صورت میں تبدیلی کا سامنا کیا ہے۔ بہت سی متاثرہ خواتین کے لیے طبی علاج کے بعد بھی مشکلات ختم نہیں ہوتیں، اور انہیں جذباتی پریشانی، سماجی تنقید اور اپنی بدلی ہوئی شکل کو قبول کرنے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔
Depilex Smileagain Foundation نے فریال گوہر کی اس حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی شمولیت سے ایسڈ اور برن سروائیورز کے تجربات کو سامنے لانے اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ ادارے نے اس موقع پر عوام سے اپنی کام جاری رکھنے کے لیے عطیات کی بھی اپیل کی ہے۔
سوشل میڈیا پر اس تصویر کے آنے کے بعد ملے جلے ردعمل سامنے آئے۔ کچھ صارفین نے شروع میں فریال کی صحت کے بارے میں تشویش ظاہر کی، جبکہ کچھ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ لک اصلی ہے یا ڈیجیٹل ایڈیٹنگ کا کمال ہے۔ جہاں بہت سے لوگوں نے اس نیک مقصد کے لیے ان کی ہمت کی تعریف کی، وہیں کچھ لوگوں نے تصویر پر تنقید بھی کی۔
فریال گوہر ٹی وی انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام ہیں اور وہ 'بند گلی'، 'اڑان'، 'چاند گہراں' اور 'موہنی مینشن کی سندریلا' جیسے ڈراموں میں نظر آ چکی ہیں۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ وہ ایک رائٹر اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں اور سماجی مسائل پر کھل کر بات کرتی ہیں۔
سچی ہمت تو یہی ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ کو اپنا کر انہیں حوصلہ دے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی مہمات سے معاشرے کی سوچ بدلے گی؟