Ja Rule کا AI کے ساتھ نیا تجربہ: پرانے گانوں کو 70s کا ٹچ دیں گے
Ja Rule اب AI کی مدد سے اپنے میوزک کو نئے انداز میں ڈھالنے کے حق میں ہیں۔ Power Players With Brian Sozzi پوڈ کاسٹ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ اچھا AI کام سنا ہے، جس میں آرٹسٹس اپنا لکھا ہوا AI میں ڈالتے ہیں اور AI خوبصورتی سے گاتا ہے اور چیزیں زیادہ بھرپور لگتی ہیں۔ ان کے مطابق AI صرف تب نقصان دہ ہوتا ہے جب آپ اسے خود پر حاوی ہونے دیں، ورنہ ایک سچا آرٹسٹ اسے اپنے فن کو دوبارہ تصور کرنے (reimagine) کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
انہوں نے ایک دلچسپ مثال دیتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں ایک ایپ نے ان کے مشہور گانے 'Put It On Me' کو 70s کے ریکارڈ جیسا بنا دیا، جو انہیں بہت پسند آیا۔ اب وہ اپنے پورے کے پورے البمز کو اسی 70s وائب میں تبدیل کر کے ریلیز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔
میوزک سے بزنس تک
میوزک کے علاوہ Ja Rule اب انویسٹنگ کی دنیا میں بھی اپنا نام بنا رہے ہیں۔ وہ Warren Buffett اور Gary Vaynerchuk جیسے لوگوں سے سیکھ کر اپنا دوسرا کیریئر استوار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 60 سے زائد کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں اور کئی کامیاب ایگزٹ بھی حاصل کر چکے ہیں۔
ان کی بزنس دلچسپیاں کافی متنوع ہیں۔ انہوں نے Texas Ranchers پروفیشنل پیکل بال ٹیم اور پیکل بال کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ SoFi اور Joby Aviation جیسی کمپنیوں کے ساتھ جڑے ہیں اور Amber & Opal ویسکی اور Rose Vine Cellars وائن کے ذریعے اسپرٹس (spirits) کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکے ہیں۔
جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ وہ اپنے کاموں کے معاملے میں بہت سلیکٹو ہیں، لیکن وہ اب بھی ٹورنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
سچ بتایں تو پرانے گانوں کو 70s کے اسٹائل میں سننا کافی کول ہوگا، لیکن کیا AI واقعی تخلیقی صلاحیتوں کی جگہ لے سکتا ہے یا یہ صرف ایک نیا کھلونا ہے؟