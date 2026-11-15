دیسکو انفرنو: آرٹ ممبئی میں ابو جانی اور سندیپ کھوسلہ نے رن وے کو پارٹی بنا دیا
12 نومبر 2026 کو ممبئی کے مہالکشمی ریس کورس میں آرٹ ممبئی کے دوران ابو جانی اور سندیپ کھوسلہ نے اپنی تازہ فیشن پریزنٹیشن پیش کی، جس کا نام تھا دیسکو انفرنو۔ شو میں 1970 اور 1980 کی دہائی کی وہ گلیمر منایا گیا جس میں معذرت کا کوئی رواج نہیں تھا، اور اداکارہ شرواری شو اسٹاپر کے طور پر دو مختلف لکس میں رن وے پر آئیں۔
ابو جانی اور سندیپ کھوسلہ اپنے میکسملسٹ انداز کے لیے پہچانے جاتے ہیں، اور اس بار بھی کوئی کنجوسی نہیں ہوئی۔ چمکدار ایمبیلشمنٹ، شیئر کپڑے، باریک کڑھائی، میٹیلک لمس، اور وہ سلیوٹس جو ونٹیج ڈسکو ڈریسنگ سے ادھار لیے گئے مگر انداز پھر بھی صاف ہندوستانی رہا۔ سچ کہیں تو یہ وہ کلیکشن ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسٹیج پر کسی نے "کم" کا بٹن ہی نہیں ڈھونڈا۔
شرواری کے دو الگ الگ موڈ
پہلی انٹری میں شرواری نے ڈرامائی سرخ، ساڑھی سے متاثر اینسمبل پہنا۔ اس ڈریپ میں ایک لمبا ٹریل تھا جو ہر قدم کے ساتھ بہتا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ بھاری ایمبیلشڈ، سنہری بلاؤز تھا۔ بودیس پر باریک میٹیلک اسٹریپس اور کرسٹل کی ڈیٹیلنگ نے ڈسکو والا گلیمر شامل کیا، جبکہ گہرے سرخ کپڑے نے سارا ڈرامہ اپنے نام کر لیا۔
پھر وہ دوسری بار ایک چمکدار، فگر ہگنگ منی ڈریس میں واپس آئیں، جس میں گہری نیک لائن، رنگ برنگے جواہرات اور تفصیلی کرسٹل ورک تھا۔ فرنج والی ڈیٹیلنگ نے آؤٹ فٹ کو حرکت دی اور اسے مکمل پارٹی ریڈی بنا دیا۔ یعنی ایک ہی رات میں دو بالکل الگ مزاج، اور دونوں میں کوئی سمجھوتہ نہیں۔
مردانہ لائن: کھلی شرٹس اور کڑھائی والی پتلونیں
ڈسکو فیور صرف شرواری تک محدود نہیں رہا۔ مردانہ لائن میں شیئر لیئرز، کھلی شرٹس اور کڑھائی والی پتلونیں تھیں۔ ایک نمایاں لک میں سرخ شرٹ سینے پر کھلی تھی، ساتھ سیاہ پتلون جس پر رنگین پھولوں اور پیزلی سے متاثر نقش بنے ہوئے تھے۔ ایک اور ماڈل نے گہری نیک لائن والی سیاہ شیئر شرٹ پہنی، جس کے ساتھ بھاری ایمبیلشڈ پتلون تھی جو ہر حرکت پر روشنی پکڑ لیتی تھی۔ گرے کڑھائی والی جیکٹس اور ان سے ملتی پتلونیں بھی تھیں، اور باریک پیٹرن کف سے ہیم تک پھیلے ہوئے تھے۔ دھاری دار اینسمبلز، بہتی ہوئی کرتے اور شیئر ٹیونکس نے کلیکشن میں ایک اور تہہ شامل کی۔
زنانہ لائن: آف شولڈر، سیکوئنز اور ڈرامائی ڈریپس
زنانہ لائن میں گلیمر کا درجہ مکمل اونچا رہا۔ آف شولڈر سلیوٹس اور بھرپور ایمبیلشڈ اسکرٹس سے لے کر چٹخارے دار رنگوں، سیکوئن والے سیپریٹس اور ڈرامائی ڈریپس تک، کلیکشن جدید پارٹی ڈریسنگ اور روایتی ہندوستانی دستکاری کے درمیان چلتی رہی۔ ایک لک میں گہرا برگنڈی آف شولڈر ٹاپ رنگین ایمبیلشڈ منی اسکرٹ کے ساتھ تھا، دوسرے میں زیتونی سبز اینسمبل کے ساتھ چمکتا نارنجی ڈریپ، اور ایک سیاہ بلاؤز کے ساتھ بھرپور کڑھائی والا اسکرٹ شام کی ڈریسنگ کی ایک اور کرارو تشریح تھی۔
رنگوں کا پیلٹ بھی اسی طرح بےقابو تھا — بھڑکتی سرخی، جھلستی نارنجی، جواہر جیسے سبز، گہرے جامنی، آدھی رات جیسے سیاہ، ہلکے گرے اور چمکتے میٹیلکس، اور ان سب کو سونا اور چاندی ایک ہی دھاگے میں پروتے تھے۔
ایکسیسریز، اور رن وے کے بیچ وہ ہاتھی
ایکسیسریز کا اپنا لمحہ تھا۔ ایمبیلشڈ ہینڈ بیگ، رنگین کڑھائی والے ٹوٹ بیگ، کرسٹل جڑے کلچز اور مجسمہ نما ہیڈ پیسز نے پریزنٹیشن کا تھیٹر مزید بڑھا دیا۔ ایک خاص ہیڈ پیس میں سونے کے اسپائیک باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، اور ایک اور ماڈل نے ڈرامائی چاندی کا کرسٹل ہیڈ ایکسیسری پہنا۔ بیگ جواہرات جڑے چھوٹے ٹکڑوں سے لے کر رنگین، آرٹ ورک جیسے بیگز تک تھے — ایسے کہ دیکھ کر تھیلی میں چھپانے کا دل ہی نہ کرے۔
اور پھر سیٹ آیا۔ رن وے کے بیچ میں ایک بڑا، روشن ہاتھی کی انسٹالیشن مرکزی کشش تھی، جس پر چمکتے آئینے کے ڈسکس، کرسٹل جیسی لٹکتی چیزیں اور آرائشی ایمبیلشمنٹ نے ماڈلز کے لیے کافی شاندار انٹری بنائی۔ ڈھانچے پر آئیوری جیسی ٹیکسچر اور آرائشی تفصیلات تھیں، اور رن وے کی روشنیوں میں لٹکتے آئینے اور ایمبیلشمنٹ روشنی واپس چمکا رہے تھے۔
دیسکو انفرنو کے ساتھ ابو جانی اور سندیپ کھوسلہ نے رن وے کو ایسی تقریب بنا دیا جہاں خاموشی کے لیے ایک نوٹ بھی نہیں تھا۔ شرواری نے شو اسٹاپر کے طور پر آخری بات کہی، مگر شام کا اصل ہیرو تماشا تھا — یاد دہانی کہ کچھ فیشن پیچھے ہٹ کر نہیں، بلکہ ناچنے، چمکنے اور روشنیاں جلتی چھوڑنے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔