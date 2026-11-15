دسمبر میں شادی کی افواہیں: صبا قمر کا جواب سُن کر ہنسی نہیں رُکتی
پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں شادی کی افواہوں کا موسم چل رہا ہے اور کئی مقبول اداکارائیں اس کی زد میں ہیں۔ اس سارے شور میں سب سے نیا نام صبا قمر کا ہے — اور اداکارہ نے خود اس کا رُخ موڑ دیا ہے، وہ بھی ایسے انداز میں کہ افواہ بنانے والے خود پھنس گئے۔
افواہ کی شروعات ایک ویڈیو سے ہوئی۔ معروف انٹرٹینمنٹ جرنلسٹ آمنہ حیدر عیسانی نے اپنی تازہ ویڈیو میں آنے والی مشہور شخصیات کی شادیوں کے بارے میں اشارے دیے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر کئی اداکاراؤں کے نام گھومنے لگے، اور ہر نام کے ساتھ ایک نئی کہانی جُڑ گئی۔
اسی دوران کنٹینٹ کریئٹر مہاد علی فیضان کی ویڈیو سامنے آئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ صبا قمر دسمبر میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی ہیں۔ یہ دعویٰ کہیں رُکا نہیں، پھیلتا چلا گیا، اور پھر خود اداکارہ تک جا پہنچا۔
انسٹاگرام پر دو لائنوں میں بات ختم
صبا نے لمبا بیان جاری نہیں کیا، نہ وکیلوں والی زبان میں تردید کی۔ انہوں نے وہی ویڈیو اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کی اور چند لائنوں میں کام نمٹا دیا۔
ان کا سوال تھا کہ یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے کہ وہ دسمبر میں شادی کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ کام کی مصروفیت اس حد تک ہے کہ گھر جانے کا وقت نہیں ملتا، ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی — ایسے میں شادی کہاں سے آ جائے گی۔
اور پھر وہ لائن آئی جس نے ساری بات بنادی: اگر شادی واقعی ہو رہی ہے تو انہیں بھی دعوت دیں، کیونکہ انہیں اپنا دعوت نامہ ابھی تک نہیں ملا۔ ایک ہی جملے میں افواہ کی تردید بھی، اور اس شور پر طنز بھی۔ ہمارے خیال میں یہ مشہور شخصیات کی تردیدوں کی بہترین قسم ہے — نہ دفاعی، نہ بورنگ، نہ کوئی طویل وضاحت۔
سیدھی بات یہ ہے کہ صبا کی طرف سے شادی کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ جو ہے وہ صرف افواہ ہے، اور اداکارہ نے یہیں رکھ کر بات ختم کر دی۔
پرانا واقعہ، جو خود صبا نے بتایا تھا
ذاتی زندگی پر صبا عموماً خاموش رہتی ہیں، مگر ایک موقع پر انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا ایک پرانا واقعہ شیئر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک فلم کے ساتھی اداکار سے انہیں محبت ہو گئی تھی، تقریباً دو سے چار سال پہلے کا معاملہ۔ نام انہوں نے نہیں بتایا۔
اتنا ضرور کہا کہ وہ اب شادی شدہ ہیں اور یہ سوچ کر عجیب سا لگتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ انہیں شاید اس شخص کے کردار سے محبت ہو گئی تھی۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو نظروں سے دور ہی رکھنا پسند کرتی ہیں — اور شاید اسی لیے سوشل میڈیا پر بنائی گئی شادی کی کہانیاں انہیں اتنی ہلکی لگتی ہیں۔
پردے پر مصروفیت
صبا قمر پاکستان کی مقبول اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں اور فلم و ٹی وی دونوں میں کام کرتی ہیں۔ فلموں کی بات کریں تو گھبرانا نہیں ہے اور کاملی ان کے نام ہیں، اور کاملی پر انہیں 2023 میں بہترین فلم اداکارہ کا لکس اسٹائل ایوارڈ ملا۔
ٹی وی کی طرف دیکھیں تو بااغی، چیخ، فراڈ، مسز اینڈ مسٹر شمیم، سیریل کلر، کیس نمبر 9، پمال اور معمہ جیسے ڈرامے ان کی فہرست میں شامل ہیں۔ یعنی کام کے لحاظ سے وہ واقعی مصروف ہیں، اور ان کی یہ بات کہ گھر جانے کا وقت نہیں ملتا، بالکل بےبنیاد نہیں لگتی۔
شادی ہو یا نہ ہو، مذاق تو صبا کے پاس ہے۔ اب دیکھتے ہیں دعوت نامہ پہلے کس کو ملتا ہے — صبا کو یا ہمیں؟