مومنہ اقبال کی بہن رمشا نے آسٹریلیا سے گریجویشن مکمل کر لی، اداکارہ نے والد کو یاد کیا
پاکستانی اداکارہ مومنہ اقبال کی بہن رمشا اقبال نے آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کر لی ہے۔ اداکارہ نے اس موقع پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا۔
مومنہ اقبال نے انسٹاگرام پر ایک جذباتی پیغام شیئر کیا۔ انہوں نے اپنے مرحوم والد کو یاد کرتے ہوئے لکھا کہ یہ وہ دن تھا جس کا ان کے والد کو سب سے زیادہ انتظار تھا۔ ان کے بقول یہ ان کا خواب اور یقین تھا، مگر وہ اس خوشی کا دن دیکھنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں رہے۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ والد اگرچہ جسمانی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن انہیں یقین ہے کہ وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں اور اس خوشی میں شریک ہیں۔
اپنی بہن سے مخاطب ہوتے ہوئے مومنہ نے کہا کہ رمشا نے یہ کامیابی اپنی محنت سے حاصل کی۔ تعلیمی سفر کے دوران اسکالرشپس برقرار رکھنا، متعدد ڈگریاں مکمل کرنا اور مسلسل میڈلز و ٹرافیاں جیتنا کوئی معمولی بات نہیں۔
انہوں نے کہا کہ بچپن سے آج تک رمشا نے ہمیشہ اپنے خاندان کو فخر محسوس کرنے کا موقع دیا۔ مومنہ نے بہن کو اپنی ملکہ قرار دیا، اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے ہر قدم پر مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔
اداکارہ نے جذباتی انداز میں کہا کہ وہ ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ کھڑی رہیں گی، اور ان کے والد سمیت پورا خاندان رمشا کی کامیابی پر فخر کرتا ہے۔