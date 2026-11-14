ڈی ایچ اے والی میڈ کا پہلا اشتہار آ گیا
ڈی ایچ اے والی میڈ نے اپنا پہلا اشتہار کر لیا ہے۔ خبر سامنے آتے ہی ان کے فینز انہیں مبارک باد دے رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر ردعمل بھی بہت مثبت ہے۔
وہ انفلوئنسر اور یوٹیوبر ہیں۔ ان کا کانٹینٹ ڈی ایچ اے میں ایک بیگم صاحبہ کے گھر کام کرنے کے گرد گھومتا تھا، اور اس بات پر کہ وہ گھر کے کام کاج، اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کو کیسے سنبھالتی ہیں۔ انسٹاگرام پر رحمتِ شیریں کے اکاؤنٹ سے بھی ایک پوسٹ شیئر کی گئی۔
کمنٹس میں ایک صارف نے پوچھا کہ سامنے والی سیٹ پر وہ خود ہیں، کسی نے لکھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور کئی لوگوں نے انہیں بہترین خواہشات کے ساتھ مبارک باد دی۔
ہمیں لگتا ہے بات سیدھی سی ہے: جو عورت گھر کا کام کرتی ہے اور پھر کیمرے کے سامنے آ کر اپنی کہانی خود سناتی ہے، لوگ اسے سنتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ اشتہار ملنا اسی محبت کا پھل لگتا ہے۔
اب آپ بتائیں، پہلا اشتہار کیسا لگا؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ صرف شروعات ہے۔