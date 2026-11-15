کیسٹ، ریڈیو اور میوزک ٹی وی کے دور کے پانچ گانے جو آج بھی یاد ہیں
پلے لسٹ، وائرل ویڈیوز اور اسٹریمنگ نمبرز سے پہلے پاکستانی موسیقی کیسٹ، کار کے اسٹیریو، ریڈیو کی فرمائش اور میوزک ٹیلی ویژن کے راستے سفر کرتی تھی۔ ایک چلتی ہوئی دھن پوری نسل کے ساتھ چل پڑتی تھی، اور کبھی کبھی سرحد پار بھی جا پہنچتی تھی۔ قوالی سے لے کر صوفی راک تک، یہ پانچ گانے اسی دور کی نشانی ہیں۔
1. نصرت فتح علی خان — 'مست مست'
نصرت فتح علی خان اسٹریمنگ کے دور سے بہت پہلے قوالی کو دنیا سے ملا رہے تھے۔ 1990 میں انہوں نے کینیڈین گٹارسٹ اور پروڈیوسر مائیکل بروک کے ساتھ البم 'مست مست' بنایا، جس میں ان کی طاقتور آواز کے سامنے الیکٹرانک اور مغربی رنگ تھے۔ ٹائٹل ٹریک کو برطانوی ٹرپ ہاپ گروپ ماسیو ایٹیک کے ریمکس سے نیا سامعین ملا۔ یہ برطانیہ میں کلب ہٹ بنا اور اسے اکثر برطانوی چارٹس تک پہنچنے والا پہلا اردو گانا کہا جاتا ہے۔ کاغذ پر یہ جوڑ عجیب لگتا تھا — اونچی آواز اور اداس، فضا ساز دھن — مگر چل گیا۔
2. وائٹل سائنز — 'دل دل پاکستان'
1987 میں ایک گانے نے وائٹل سائنز کو نئے بینڈ سے گھر گھر کا نام بنا دیا۔ 'دل دل پاکستان' روہیل حیات اور نصرت حسین نے کمپوز کیا، آواز اور دھنیں جنید جمشید کی تھیں اور بول شعیب منصور نے لکھے۔ جب یہ ویڈیو پہلی بار پی ٹی وی پر چلا تو لوگ فوراً جڑ گئے؛ باقی کام چست دھن، حب الوطنی کے بول اور تازہ پاپ راک آواز نے کیا۔ گانا ٹی وی سے نکل کر قومی تقریبات، کرکٹ میچوں اور اسکول اسمبلیوں کا حصہ بن گیا، اور نسلوں نے اس کے بول زبانی یاد کیے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے یہ گھر کا ایک ٹکڑا تھا، اور اس نے آنے والے بینڈوں اور سولو فنکاروں کے لیے دروازہ بھی کھولا۔ آج بھی بہت لوگ اسے پاکستان کا غیر سرکاری دوسرا ترانہ سمجھتے ہیں۔
3. آواز — 'مسٹر فراڈیے'
ہارون، فاخر اور اسد احمد پر مشتمل آواز نوے کی دہائی کے اوائل میں پاکستان کے پاپ راک منظر کا جانا پہچانا نام تھا۔ نوے کی دہائی کے وسط کا 'مسٹر فراڈیے' اپنی چست دھن اور بدعنوانی اور لالچ پر چھیڑ بھرے طنز کے لیے یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کے تیز رفتار لائیو شوز نے ان کے لیے وفادار مداح بنائے۔ 2020 کے ایک انٹرویو میں ہارون نے بتایا کہ گانا شروع میں 'مسٹر 10%' تھا؛ انہوں نے اور فاخر نے کورس 'مسٹر فراڈیے' کر دیا تاکہ طنز کم مخصوص لگے اور بدعنوانی کے خلاف پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ویڈیو اپنی جگہ مزے کی تھی، جس میں میک اپ آرٹسٹ طارق امین ایک مشکوک تاجر اور ماڈل آمینہ حق ایک مہلک حسینہ کے روپ میں نظر آئے۔ آواز بالآخر الگ الگ راستے چلے گئے اور تینوں نے کامیاب سولو کیریئر بنایا، مگر یہ گانا نوے کی دہائی کے پاپ کی اچھی تصویر ہے۔
4. جنون — 'سائیوں'
'سائیوں' شاید پہلا جنون گانا ہے جو زیادہ تر لوگ نام لیتے ہیں۔ 1997 میں البم 'آزادی' سے آیا یہ گانا پاکستان، بھارت اور مشرق وسطیٰ میں مداحوں کا پسندیدہ بن گیا۔ اس کی آواز تین چیزوں سے بنی: شروع کا گٹار، طبلہ اور علی عظمت کی طاقتور آواز۔ بول بھی کم اہم نہ تھے۔ سلمان احمد اور صابر ظفر نے محبوب سے مخاطب ایک گیت لکھا، جس کی سادہ اور دلی سطریں ان لوگوں کے لیے بھی ساتھ گانے میں شامل ہونا آسان بنا گئیں جو زبان نہیں جانتے تھے۔ اس کے بول ساسی اور پنوں کی لوک کہانی سے بھی جوڑے جاتے ہیں، جس میں ساسی اپنے چھنے ہوئے محبوب کو ڈھونڈتی رہتی ہے — اس سے گانے کی تڑپ کو ایک دردناک رخ ملا۔ ویڈیو ایم ٹی وی ایشیا اور چینل وی جیسے علاقائی سیٹلائٹ چینلز پر خوب چلی، اور 'آزادی' کی فروخت اچھی رہی، بھارت میں بھی، جہاں جنون کا حقیقی حلقہ بن گیا۔ لگ بھگ تین دہائیوں بعد بھی 'سائیوں' پاکستانی راک کے متعین گانوں میں گنا جاتا ہے۔
5. ہادیہ کیانی — 'بوہے باریاں'
ایک زمانے میں ہادیہ کیانی کی آواز ہر طرف لگتی تھی، اور 'بوہے باریاں' اس کی بڑی وجہ تھی۔ 1998 کے البم 'روشنی' پر ریلیز ہونے والا یہ گانا ان کی پہچان بن گیا۔ اسے ان کی والدہ خاور کیانی نے لکھا اور اس میں بانسری اور ڈھولک جیسے لوک رنگ شامل تھے۔ گانا 'روشنی' کی ہٹ سنگل 'دپٹہ' کے بعد آیا، مگر اپنی جگہ خود بنائی اور سامعین کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ پنجابی میں گایا گیا یہ گانا ہادیہ کی آواز کا ایک اور رخ دکھاتا ہے، نرم اور زیادہ قریب۔ نوے کی دہائی کے بہت سے گانوں کا حال یہی ہوا کہ وہ صرف پرانی یادوں میں رہ گئے، مگر 'بوہے باریاں' آج بھی گایا جاتا ہے اور نوجوان موسیقار اسے دوبارہ دریافت کرتے ہیں۔
اب بتائیں، پانچ میں سے کتنے گانے آپ کے دماغ میں پہلے سے بھرے پڑے تھے؟ اور سچ سچ بتائیں — نہاتے وقت سب سے زیادہ کون سا گانا گایا جاتا ہے؟