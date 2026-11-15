لیبہ خان نے یشما گل کے کیفے کے افتتاح پر عوامی وقفہ توڑا
یشما گل نے اپنے نئے کیفے کے افتتاح پر لیبہ خان کی شرکت کو لے کر ایک دل سے لکھی ہوئی نوٹ لکھی۔ لیبہ خان اس افتتاح میں پہنچیں، اور ان کا یہ آنا یشما کے لیے خاص رہا۔
یشما نے انسٹاگرام اسٹوریز پر افتتاح کی ایک ویڈیو لگائی جس میں لیبہ خان اور توبہ انور نظر آ رہی تھیں۔ لیبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے یشما نے لکھا، Pehli dafa ayi hoon PYARI! and we don't even have a single picture together.
یشما نے اپنی محبت اور شکریے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ لیبہ کا یہ رویہ ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ لیبہ نے صرف ان کی خاطر اپنے معمول سے ہٹ کر باہر قدم رکھا۔
لیبہ خان بھی یشما کی باتوں سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے اس کا جواب اپنی اسٹوری میں دیا۔ انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان ضرور آتا ہے، اور یشما ان میں سے ایک ہیں۔ مذاق میں انہوں نے کہا، And about the picture I think I've the perfect excuse to come see u at your cafe again.
لیبہ کی یہ حاضری اس لیے بھی توجہ کا باعث بنی کہ شادی کے بعد وہ زیادہ تر عوامی تقریبات سے دور رہی ہیں۔ افتتاح ان کا شادی کے بعد ایسا غیر معمولی عوامی موقع تھا۔
دوسری طرف یشما گل نے اداکاری کے ساتھ ساتھ کیفے کے کاروبار میں بھی قدم رکھا ہے اور "وائی کیفے" کا افتتاح کیا۔ افتتاح پر فلم اور ٹی وی کی دنیا کے کئی جانی پہچانے چہرے موجود تھے، جن میں لیبہ خان اور توبہ انور کے علاوہ مومل شیخ، صبور علی، ہانیہ عامر، اریبہ حبیب، بلال اشرف، عمار خان اور بہت سے دیگر شامل تھے۔
سچ پوچھیں تو اس افتتاح کی سب سے دلچسپ بات وہی ایک لائن رہی، جس میں دونوں کے پاس ایک ساتھ ایک تصویر بھی نہ ہونے کا گلہ تھا۔ اتنی بڑی محفل اور ایک تصویر بھی نہیں؟ اب بتائیں، اگلی بار لیبہ کیفے پہنچیں تو تصویر بنے گی یا بات پھر اسٹوری پر ہی ختم ہو جائے گی؟