اسٹریمنگ سروسز پر دھماکے دار بلیک فرائیڈے ڈیلز: اب بچت کا وقت ہے
بلیک فرائیڈے کی سیل تو گزر چکی ہے لیکن سٹریمنگ سروسز کے سستے سبسکرپشنز لینے کا موقع اب بھی موجود ہے۔ اگر آپ بھی ان ڈیلز کا انتظار کر رہے تھے تو تیار ہو جائیں کیونکہ ڈزنی پلس اور ہولو (Disney+ and Hulu) ایک سال کے لیے 61 فیصد ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہیں، جس کی قیمت 4.99 ڈالر ماہانہ ہے۔
ساتھ ہی ایچ بی او میکس (HBO Max) کا 'بیسک ود ایڈز' پلان 50 فیصد رعایت کے ساتھ ایک سال کے لیے مل رہا ہے۔ ایپل ٹی وی (Apple TV) کے چھ ماہ کے سبسکرپشن پر 53 فیصد کی چھوٹ ہے اور یہ 6.99 ڈالر ماہانہ میں دستیاب ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ نیٹ فلکس نے اس بار بھی کوئی بلیک فرائیڈے ڈیل نہیں دی۔۔
سبسکرپشنز کی تفصیلات اور شرائط
ان ڈیلز کا فائدہ اٹھانے سے پہلے باریک حروف میں لکھی شرائط پڑھنا ضروری ہے کیونکہ کچھ آفرز صرف نئے یا واپس آنے والے سبسکرائبرز کے لیے ہیں، جبکہ کچھ صرف اشتہارات والے (ad-supported) پلانز پر لاگو ہوتی ہیں، اشتہارات سے پاک پلانز پر نہیں۔
ایچ بی او میکس کی 50 فیصد رعایت والی ڈیل نئے اور پرانے دونوں صارفین کے لیے ہے، جس میں قیمت 10.99 ڈالر سے کم ہو کر 5.49 ڈالر ماہانہ ہو گئی ہے۔ یہ ڈیل پرائم ویڈیو اکاؤنٹ کے ذریعے یا براہ راست ایچ بی او سے لی جا سکتی ہے۔ ایک سال بعد مکمل قیمت چارج کی جائے گی، لیکن آپ اس سے پہلے کینسل کر سکتے ہیں۔ یہ موقع 'دی گلڈڈ ایج'، 'دی پٹ' اور 'ہیکس' جیسے شوز دیکھنے کے لیے بہترین ہے۔
ایپل ٹی وی کی ڈیل میں چھ ماہ کے لیے قیمت 14.99 ڈالر سے کم ہو کر 6.99 ڈالر ماہانہ ہو گئی ہے۔ اسے بھی پرائم ویڈیو یا ایپل ٹی وی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چھ ماہ بعد فل پرائس نہیں دینا چاہتے تو اس سے پہلے کینسل کرنا پڑے گا۔ یہ وقت 'ٹیڈ لیسو'، 'شرنکنگ'، 'ونڈوز بے' اور 'سلو ہارسز' جیسے ایوارڈ یافتہ شوز دیکھنے کا ہے۔
دیگر سستی ڈیلز اور سپورٹس پلانز
پیرا ماؤنٹ پلس (Paramount+) کا پریمیئم پلان، جس میں اشتہارات نہیں ہیں، دو مہینوں کے لیے 13.99 ڈالر کے بجائے صرف 2.99 ڈالر ماہانہ ملے گا۔ یہ 'یلو جیکٹس' کا نیا سیزن یا 'لیکس مین' اور 'ڈیکسٹر: ریزریکشن' دیکھنے کے لیے کافی وقت ہے۔
پیکاک (Peacock) کی ڈیلز میں 'سلیکٹ پلان' تین ماہ کے لیے 66 فیصد رعایت کے ساتھ 2.99 ڈالر ماہانہ ہے، جبکہ 'پریمیئم پلان' تین ماہ کے لیے 30 فیصد رعایت کے ساتھ 8.99 ڈالر ماہانہ ملے گا۔ سلیکٹ پلان میں این بی سی اور براوو کے شوز اشتہارات کے ساتھ ملیں گے، جبکہ پریمیئم پلان میں سپورٹس، موویز اور 'دی ٹریٹرز' جیسے اوریجنلز شامل ہیں۔
اینیمے کے شوقینوں کے لیے کرنچی رول (Crunchyroll) پر 60 فیصد کی چھوٹ ہے، جہاں 'ون پیس'، 'سولو لیولنگ' اور 'اٹیک آن ٹائٹن' جیسے شوز دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ این بی اے لیگ پاس (NBA League Pass) پر 53 فیصد رعایت ہے، جس میں ایک ساتھ تین ڈیوائسز پر بغیر کمرشل کے لائیو گیمز دیکھے جا سکتے ہیں اور آف لائن ڈاؤن لوڈ کی سہولت بھی موجود ہے۔
موویز اور لائیو ٹی وی کے پیکجز
اسٹارز (Starz) کا سبسکرپشن 12 مہینوں کے لیے صرف 11.99 ڈالر میں دستیاب ہے، جو کہ بہت سی ڈیجیٹل مووی رینٹلز سے بھی کم ہے، اور اس ڈیل کی مدت 4 دسمبر تک ہے۔ 'آؤٹ لینڈز' اور 'پی ویلی' جیسے ٹائٹلز اس کیٹلاگ کا حصہ ہیں۔
یوٹیوب ٹی وی (YouTube TV) کے 'سپورٹس اینڈ نیوز' پلان پر پہلے چھ ماہ کے لیے 22 ڈالر کی رعایت ہے، جس کے بعد قیمت 49.99 ڈالر ماہانہ ہوگی۔ اس میں ای ایس پی این اور سی این این جیسے چینلز شامل ہیں۔ اسٹینڈرڈ پلان پر پہلے دو ماہ کے لیے 23 ڈالر کی چھوٹ ہے، جس کے بعد قیمت 60 ڈالر ماہانہ ہوگی۔ دونوں پلانز میں ایک گھرانے کے لیے چھ اکاؤنٹس اور ایک وقت میں تین اسٹریمز کی سہولت ہے۔
سٹریمنگ ہارڈ ویئر پر ڈسکاؤنٹ
صرف سبسکرپشنز ہی نہیں بلکہ ہارڈ ویئر پر بھی سیل لگی ہے۔ ایمیزون فائر ٹی وی اسٹک (Fire TV stick) پر بڑی رعایت ہے، جو 4K ٹی ویز، HDR10+ اور ڈالبی ویژن کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح رینکو (Roku) سٹریمنگ اسٹک 52 فیصد رعایت پر دستیاب ہے، جو استعمال میں آسان ہے اور اسے صرف ایچ ڈی ایم آئی پورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایمیزون فائر ٹی وی کیوب (Fire TV Cube) پر 55 فیصد ڈسکاؤنٹ ہے، جس کی قیمت 199.99 ڈالر سے کم ہو کر 89.99 ڈالر ہو گئی ہے۔
تو بتائیں، آپ نے کون سا سبسکرپشن لیا یا اب بھی نیٹ فلکس کے کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں؟