بیٹی کی رخصتی پر اداکار سلیم شیخ کے آنسوؤں نے سب کو جذباتی کر دیا
لاہور میں اداکار سلیم شیخ کی بیٹی سلینا سلیم کی رخصتی کی ایک ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ہے۔ ویڈیو میں سلیم شیخ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے آبدیدہ نظر آتے ہیں، جبکہ سلینا نے گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہونے سے پہلے اپنے والد کو گلے لگایا۔
یہ رخصتی سلینا کی مہندی (شندی) کی تقریب کے فوراً بعد ہوئی۔ شیخ فیملی گزشتہ چند دنوں سے لاہور میں سلینا کی شادی کی تقریبات منا رہی تھی۔ رخصتی اور مہندی کے لمحات آن لائن بڑے پیمانے پر شیئر کیے جا رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پر اس ویڈیو پر ملے جلے ردعمل سامنے آئے ہیں۔ بہت سے لوگ سلیم شیخ کے جذباتی انداز سے متاثر ہوئے اور ایک صارف نے لکھا کہ "ایک باپ جانتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹی کی زندگی ہمیشہ مشکل اور مختلف ہوتی ہے۔" دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سلینا اپنے والد کے مقابلے میں زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھیں، جبکہ کچھ نے یہ بھی کہا کہ رخصتی پر ہر کسی کے لیے رونا ضروری نہیں ہوتا۔
سلیم شیخ پاکستان کے سینئر ٹی وی اداکار ہیں جنہوں نے 'پڑوسی'، 'سنہری دن'، 'فیری ٹیل'، 'کالو'، 'راہیں' اور 'دکھ سکھ' جیسے ڈراموں میں کام کیا ہے۔ وہ جاوید شیخ کے چھوٹے بھائی اور بہروز سبزواری کے سالے ہیں۔ سلیم شیخ اور ان کی اہلیہ نوشین کی تین بیٹیاں ہیں: انمتا، نشمیہ اور سلینا۔