پاکستانی ڈرامہ 'دارِ نجات' اب عرب دنیا میں بھی چلے گا
پاکستانی ڈرامہ 'دارِ نجات' اب عرب ممالک کے ناظرین کے لیے دستیاب ہونے جا رہا ہے۔ یہ مشہور اردو سیریل 6 دسمبر کو سعودی عرب کے MBC بالی ووڈ پر اپنے انٹرنیشنل ڈیبیو کے لیے تیار ہے۔ اس ڈرامے کو شامی عربی زبان میں ڈب کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس کی کہانی اور اداکاری سے لطف اندوز ہو سکیں جو اردو نہیں سمجھتے۔
ڈبنگ کی تفصیلات اور نیا نام
عربی ورژن میں اس ڈرامے کا نام 'Heena Ghada Al Hob Khalasan' رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے "جب محبت نجات بن گئی"۔ پروگرامنگ معلومات کے مطابق، یہ ڈرامہ اتوار سے جمعرات شام 6 بجے (سعودی وقت) نشر کیا جائے گا۔
ڈبنگ کا کام شام کے میسروبین پروڈکشن (Mesrobian Production) کو سونپا گیا ہے۔ اسٹوڈیو کے مالک ٹونی میسروبین نے تصدیق کی ہے کہ ان کی ٹیم اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اور ڈبنگ کا عمل 29 نومبر کو دمشق میں شروع ہونے والا ہے۔ شامی اداکار رامی احمر، شہریار مناور کے کردار 'ابوبکر' کو اپنی آواز دیں گے۔ میسروبین کے مطابق ان کا اسٹوڈیو پہلے بھی 15 سے زائد پاکستانی ڈراموں پر کام کر چکا ہے اور ان کا مقصد اصل پرفارمنس کے جذباتی اثر اور فنی اظہار کو عربی ناظرین کے لیے برقرار رکھنا ہے۔
شہریار مناور کی ڈبل پرفارمنس
شہریار مناور، جو ایک معروف فلم اور ٹیلی ویژن اداکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں، اس ڈرامے میں دو بالکل مختلف کردار نبھا رہے ہیں۔ وہ ایک طرف ہمدرد انسان 'ابوبکر' بنے ہیں تو دوسری طرف اپنے والد 'امان گجر' کے روپ میں ایک ہیرا پھیری کرنے والے انگلش ٹیوٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی اس ڈبل پرفارمنس کو ناظرین کی جانب سے بہت پسند کیا گیا ہے۔
شہریار مناور نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بہت شکر گزار ہیں کہ دنیا کے دوسرے حصے کے لوگ ان کے کام کو اپنی زبان میں دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے اپنی اداکاری پر ملنے والے مثبت ردعمل کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بننے والے میمز (memes) پر مذاق بھی کیا اور بتایا کہ سوشل میڈیا پر فیڈ بیک فوراً مل جاتا ہے۔
عالمی مقبولیت اور فینز کا جنون
تھریز انٹرٹینمنٹ (Three’s Entertainment) کے پروڈیوس کیا گیا یہ ڈرامہ خاندانی تعلقات، دھوکے، چھپے ہوئے رازوں اور وفاداریوں کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ اس کی مقبولیت صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی بلکہ جنوبی ایشیائی شہروں میں فینز نے اس کی اسکریننگ کے لیے گروپ گیدرنگز کا اہتمام بھی کیا۔
نیو دہلی کے ایک کیفے میں ایک ایپیسوڈ کی اسکریننگ ہوئی جہاں توقع سے زیادہ 45 لوگ پہنچ گئے، جبکہ ارگینائزر صرف 10 سے 15 لوگوں کی توقع کر رہے تھے۔ اسی طرح کے پروگرام بنگلور اور حیدرآباد میں بھی ہوئے، جبکہ ڈھاکہ کے کیفے میں بنگلہ دیشی ناظرین نے اسے اکٹھے بیٹھ کر دیکھا۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب شہریار مناور کا کام بین الاقوامی سطح پر پہنچا ہو۔ ان کا رومانوی ڈرامہ 'پہلی سی محبت'، جس میں مایا علی ان کے ساتھ تھیں، ان کی یادداشت کے مطابق پہلے بھی ڈب ہو کر MBC پر نشر ہوا تھا۔ 'دارِ نجات' کی عربی ریلیز سے پاکستانی کہانیوں کو زبانوں اور جغرافیائی حدود سے باہر نکل کر نئے ناظرین تک پہنچنے کا ایک اور موقع ملے گا۔
آپ کے خیال میں کیا پاکستانی ڈراموں کا عربی زبان میں آنا ہماری کہانیوں کو عالمی سطح پر مزید مقبول بنائے گا؟