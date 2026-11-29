شاہروز سبزواری کی 'ماشاءاللہ' والی پوسٹ پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی
پاکستانی اداکار شاہروز سبزواری سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی نوریہ کی ایک ویڈیو انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کی تھی جس میں وہ ایک فیملی ویڈنگ میں ڈانس کر رہی تھیں۔ شاہروز نے اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں "ماشاءاللہ" لکھا، جس پر اب سوشل میڈیا صارفین کے درمیان بحث شروع ہوگئی ہے۔
یہ ویڈیو شاہروز کی کزن، سیلینا سلیم شیخ کی شادی کی تقریبات کے دوران ریکارڈ کی گئی تھی، جن کی حال ہی میں ابراہیم شیخ سے شادی ہوئی ہے۔ ویڈیو میں نوریہ کو فیملی کے ایک دوسرے ممبر کے ساتھ ڈانس فلور پر انجوائے کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں انہوں نے اس موقع کے لیے گولڈ کلر کا کو-آرڈ آؤٹ فٹ پہنا ہوا تھا۔
کیپشن پر اعتراضات
سوشل میڈیا صارفین نے شاہروز کے الفاظ کے انتخاب پر سوال اٹھائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈانس پرفارمنس کی تعریف کے لیے مذہبی اصطلاح "ماشاءاللہ" کا استعمال کرنا مناسب نہیں تھا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ اس سیاق و سباق میں یہ لفظ مناسب نہیں تھا۔
یہ بحث اس بات پر مرکوز ہے کہ کیا مذہبی الفاظ کا استعمال اس طرح کے تناظر میں درست ہے یا نہیں۔
فیملی اور ذاتی زندگی
شاہروز سبزواری اکثر اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کی تصاویر اور ویڈیوز فالوورز کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دو بیٹیاں ہیں؛ نوریہ ان کی پہلی شادی (اداکارہ سائرہ یوسف) سے ہیں، جبکہ ان کی چھوٹی بیٹی زہرا، اداکارہ اور ماڈل صدف کنول سے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ان کی فیملی سے متعلق اپ ڈیٹس ہمیشہ توجہ کا مرکز رہتی ہیں، خاص طور پر جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ لمحات شیئر کرتے ہیں۔ اس حالیہ شادی کی تقریب میں بھی خاندان کے کئی افراد شریک تھے اور وہاں بہت سے ڈانس پرفارمنسز ہوئے تھے جن میں نوریہ نے بھی ایک کزن کے ساتھ حصہ لیا تھا۔
اداکار کا کیرئیر اور عوامی دلچسپی
شاہروز سبزواری پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام ہیں۔ انہوں نے کئی مشہور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں 'تیری رضا'، 'حسد'، 'جلن'، 'دیوارِ شب' اور 'دلربا' شامل ہیں۔ وہ ایک ماڈل اور اداکار کے طور پر فلم 'کھلے آسمان کے نیچے' میں بھی نظر آئے تھے اور 2016 کے ڈرامہ سیریز 'دیوانہ' میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔
یہ پورا معاملہ ایک بار پھر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ کسی سلیبرٹی کی ایک چھوٹی سی پوسٹ یا کیپشن بھی عوامی بحث کا موضوع بن سکتا ہے، خاص طور پر جب اس میں مذہبی یا ثقافتی اظہار شامل ہو۔ فی الحال تمام تر تنازعہ صرف شاہروز کی انسٹگرام اسٹوری کے الفاظ کے گرد گھوم رہا ہے، نہ کہ شادی کی تقریبات پر۔