Dar-e-Nijaat: Mehmood Aslam کی ایکٹنگ نے سب کا دل جیت لیا
ڈرامہ 'Dar-e-Nijaat' کے 34ویں ایپیسوڈ میں، جو جمعہ کی رات نشر ہوا، اداکار محمود اسلم نے خوشبخت کے والد 'قدرت اللہ' کے کردار سے سب کو متاثر کیا ہے۔ ویورز ان کی جذباتی پرفارمنس اور اس بات کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی غلطیوں کے باوجود اسے چھوڑنے کے بجائے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔
سوشل میڈیا پر لوگ اسے 'اصلی پیرنٹنگ' کہہ رہے ہیں کیونکہ کہانی میں باپ نے خاندانی غیرت کا مسئلہ بنا کر بیٹی کو چھوڑنے کے بجائے اسے گائیڈ کرنے اور بچانے کی کوشش کی۔ ایک ویور کے مطابق محمود اسلم نے ایک ایسے بے بس باپ کا کردار بہت خوبصورتی سے نبھایا جو اپنی بیٹی کو اپنی زندگی برباد کرتے دیکھ رہا ہے۔
لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی کہ قدرت اللہ نے بیٹی کے بار بار آواز اونچی کرنے اور توہین کے باوجود اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور غصہ کرنے کے بجائے صبر سے کام لیا۔ ویورز نے ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کو بہت نیچرل قرار دیا ہے اور اسے ڈرامے کا سب سے بڑا ہائی لائٹ بتایا ہے۔
کچھ مداحوں نے محمود اسلم کے PTV دور کی یادیں تازہ کرتے ہوئے انہیں ایک عظیم اداکار قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی لوگوں نے 'بلبلے' کے مزاحیہ کردار سے نکل کر اس طرح کے سنجیدہ اور دل دہلا دینے والے کردار میں ان کی ورسٹیلیٹی کی تعریف کی ہے۔
سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اکثر ڈراموں میں وہی پرانے گھسے پٹے طریقے دیکھتے ہیں جہاں باپ بیٹی کو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن یہاں محمود اسلم نے جس طرح وقار اور صبر کے ساتھ کردار نبھایا ہے، وہ واقعی قابلِ تعریف ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ڈراموں میں اب 'پرانے اسکول' کے اداکاروں کو زیادہ بہتر اور چیلنجنگ رولز ملنے چاہئیں؟