GTA 6 کی لوسیا یعنی Manni L. Perez نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی
Grand Theft Auto 6 کی مرکزی کردار لوسیا کامینوس کا رول نبھانے والی اداکارہ Manni L. Perez نے پہلی بار گیم میں اپنے کام کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ 26 نومبر کو ایک انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے لوگوں کے پیغامات اور لوسیا کے کردار کو ملنے والے مثبت ردعمل پر شکریہ ادا کیا۔
Perez کے مطابق گزشتہ چند دن ان کے لیے کافی ہلچل بھرے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لوسیا کے کردار کو حقیقت دینے کے لیے انہوں نے تقریباً ایک دہائی تک کام کیا اور اس کردار کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ قرار دیا۔
گیم ریلیز سے پہلے انٹرنیٹ پر یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ لوسیا کا رول Manni L. Perez ہی کر رہی ہیں۔ اداکارہ کا Rockstar Games کے ساتھ پرانا رشتہ رہا ہے؛ 2019 میں Grand Theft Auto Online کی Diamond And Casino & Resort اپ ڈیٹ میں انہوں نے ایک بلا نام بلیک جیک ڈیلر کو آواز دی تھی۔
2025 میں انہوں نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں، لیکن نان ڈسکلوژر ایگریمنٹس (NDA) کی وجہ سے تفصیلات نہیں بتا سکی تھیں۔ ان کی شرکت کی تصدیق تب ہوئی جب گیم کی ریلیز سے ایک دن پہلے انہیں The Game Awards 2026 میں Best Performance کی کیٹیگری میں نامزد کیا گیا۔
GTA 6 کی رائٹر Alexa D’Agostino کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد ایک مکمل طور پر ڈیولپڈ کردار بنانا تھا۔ لوسیا GTA کی تاریخ کی پہلی مکمل طور پر وائسڈ خاتون پروٹینگونسٹ ہے، جسے تخلیق کرتے وقت Alexa نے اپنے جاننے والی خواتین کی مثالوں سے مدد لی۔
دوسری طرف، جیسن کا رول نبھانے والے اداکار Dylan Rourke نے بھی گیم پر تعاون کے لیے ڈویلپرز کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق Grand Theft Auto 6 نے اپنے پہلے چار دنوں میں 44.9 ملین سے زیادہ کاپیز فروخت کر لی ہیں۔
اتنی محنت اور اتنی سیلز، اب تو لوسیا کا سویگ بننا ہی تھا، ہے نا؟